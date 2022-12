He probado los auriculares con pantalla táctil: puedes ajustar sonido o responder llamadas de WhatsApp

Pocos conceptos hay más antagónicos para un producto de sonido que una pantalla. Es quizá la última funcionalidad que se buscaría en unos auriculares, sin embargo, JBL ha lanzado un órdago a la industria demostrando que se puede innovar hacia un camino distinto y único con los JBL Tour Pro 2 que llegarán a España en enero de 2023 y que en EL ESPAÑOL - Omicrono ya hemos probado.

La gran particularidad de estos auriculares inalámbricos llega con su estuche de carga, una carcasa inteligente que integra una pantalla táctil a color con la que poder gestionar las opciones de los auriculares pero también poder interactuar con algunas aplicaciones como WhatsApp sin necesidad de tener el móvil a mano.

Más allá de este panel en el exterior del estuche, los Tour Pro 2 no descuidan lo importante: el sonido. Llegan para competir contra la gama alta de auriculares con un buen diseño que se ajusta bien en la oreja, una calidad de audio sobresaliente y cancelación de ruido activa. Argumentos en los que se sostiene una propuesta de 249,99 euros, con lo que viene para rivalizar contra AirPods Pro 2, Sony LinkBuds S o Pixel Buds Pro.

Una pantalla, ¿para qué?

La apuesta de JBL es arriesgada. La característica estrella de sus Tour Pro 2 es una pantalla táctil de 1,45 pulgadas en el estuche de carga, algo que en principio no se entiende en un dispositivo que va destinado al audio. ¿Para qué colocar un elemento de interacción visual en un equipo de sonido? Hay momentos en los que tiene sentidos, aunque es cierto que es una funcionalidad no determinante y a la que hay que acostumbrarse.

El concepto es simple; disponer de una pantalla en el estuche de carga permite gestionar directamente las funciones y notificaciones que en cualquiera alternativa se hace desde el móvil. Una suerte de puente que viene para aportar un recurso más a todos aquellos a los que les parece un engorro tener que instalar una app en sus teléfonos. Aunque la app de JBL sigue funcionando con ellos.

Estuche de los JBL Tour Pro 2 Chema Flores Omicrono

Desde la pantalla no sólo se puede personalizar los ajustes de sonido, sino que se puede consultar notificaciones, mensajes y despachar llamadas directamente del teléfono o aplicaciones como WhatsApp sin tener que hacerlo desde el teléfono. Eso sí, si estás acostumbrado a hacerlo desde el auricular también podrás seguir haciéndolo.

Esta pantalla es útil cuando estamos trabajando y tenemos el estuche sobre el escritorio. En dos toques podemos cambiar el ajuste de sonido, la cancelación, el volumen o gestionar la música sin necesidad de tocar el móvil o cambiar de ventana en el ordenador, así como evitaremos el engorro de hacerlo a base de toques directamente en el auricular. Es decir, es una mejora pero no radical. Menos sentido tiene esta pantalla si los estamos usando por la calle, porque el estuche irá al bolsillo y —como el móvil— no lo tendremos a la vista.

Llamada entrante de WhatsApp en los JBL Tour Pro 2 Chema Flores Omicrono

Precisamente, el incorporar una pantalla hace que el estuche sea considerablemente más grande que sus rivales. Olvídate de llevarlo en el bolsillo de las monedas de tus vaqueros, cuenta con grandes dimensiones y 73 gramos de peso. La pantalla no influye especialmente en el rendimiento de la batería, pues a los pocos segundos se apaga tras bloquearse. En total tendremos unas 8 horas de música continuada con la cancelación de ruido activada.

Gran sonido

Al margen de la pantalla, el verdadero punto diferencial de los Tour Pro 2 es el sonido. Se escuchan muy bien con un equilibrio de sonido muy natural y conseguido. Los graves son profundos sin llegar a ser impostados, los agudos son nítidos y claros con ese detalle que sólo se consigue en aquellos equipos de alta gama y los medios están muy bien medidos para la armonía sea total.

JBL Tour Pro 2 Chema Flores Omicrono

El buen rendimiento lo consiguen gracias a un driver de 10 mm y un diseño que se adapta a la perfección a la oreja con la idea de aislarte del mundo con una sobresaliente cancelación de ruido. Para ello, dispone de un juego de 6 micrófonos: son capaces de analizar el entorno que nos rodea al tiempo que uno de ellos —por auricular— está centrado en mejorar la voz del usuario en llamadas que son cristalinas sin importar el entorno.

Aunque los auriculares están muy bien calibrados, su ambición de pro hace que tengan cualidades que no están en otros modelos de la marca. Una de ellas es la compatibilidad con el sonido espacial, la tecnología que ha llegado para jubilar al estéreo y que permite al usuario sentirse verdaderamente en el centro de la música o vídeo que está disfrutando.

¿Me los compro?

Los auriculares estrella de JBL tienen un rendimiento sobresaliente, sin embargo, su funcionalidad estrella —la pantalla— puede ser su gran talón de Aquiles. El panel es una característica que llega para aportar algo diferente y que, una vez que te acostumbras a ella, es cómoda de usar cuando estamos en casa; pero dudo que sea un reclamo real de uso para quien va buscando unos auriculares.

JBL Tour Pro 2 Chema Flores Omicrono

En mi día a día la he estado usando hasta acostumbrarme, pero no la echo de menos cuando no la tengo a mano. Para mi gusto y uso, prefiero un estuche de carga más pequeño para llevar a todas partes ocupando menos espacio y que tenga otras funcionalidades como un altavoz para localizarlo si lo he perdido entre los cojines del sofá.

La pantalla es útil en momentos puntuales, pero muchas de las funciones pueden ser sustituidas por el tradicional toque en los propios auriculares. Asimismo, la experiencia de las notificaciones no es tan buena como en el propio teléfono o en un smartwatch, con lo que si tenemos un reloj inteligente, aporta poco. Sólo tiene sentido la pantalla en el estuche si los usamos con un ordenador o un televisor y queremos un control total de los mismos. Aportan, pero se puede vivir sin ello.

JBL Tour Pro 2 Chema Flores Omicrono

Por precio (249 euros), los Tour Pro 2 llegan para enfrentarse a lo mejor del mercado. Su sonido es bueno, pero hay otras opciones del mercado considerablemente más baratas como los LinkBuds S de Sony o los Enco X2 de Oppo que ofrecen una gran calidad de sonico, cancelación de ruido y un tamaño compacto casi a mitad de precio.

También le puede interesar...

Sigue los temas que te interesan