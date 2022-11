He probado el Kindle más barato y no es el chollo a buscar este Black Friday

Uno de los regalos estrella en navidades es el libro electrónico y aquí Amazon es el rey. El Kindle es la absoluta referencia en España en lo que a lectores de ebooks se refiere y la compañía lo sabe. Si el año pasado la renovación del Paperwhite llegó justo a tiempo para el Black Friday, este año es el modelo más barato el que ha recibido un profundo lavado de cara para hacerlo mejor —y más caro— que nunca.

A su aumento de precio le acompaña una mejor pantalla, más batería y un diseño increíblemente compacto y ligero que invita a pasar con él horas. Y es que son precisamente sus dimensiones las que hacen del nuevo lector de Amazon el reclamo perfecto para aquellos que quieren llevar su lectura a todas partes.

El nuevo precio del Kindle (109,99 euros) le coloca en 20 euros más de partida que la generación anterior, sin embargo, sigue diferenciándose del resto de la familia que ahora ha crecido con más opciones que nunca llegando hasta los 369,99 euros del Kindle Scribe, un ambicioso ereader con pantalla de 10,2 pulgadas y lápiz táctil con el que tomar notas.

En EL ESPAÑOL - Omicrono hemos probado el Kindle 2022 (la 11ª generación) durante las últimas semanas para tratar de responder a las preguntas obvias: ¿merece la pena? ¿me lo compro? ¿o es mejor invertir un poco más y saltar al modelo siguiente?

Pequeño y compacto

El precio del Kindle más básico ha dejado de ser el reclamo y ahora lo es su tamaño. La subida de los 20 euros hace que deje de ser un chollo y se abra la puerta a elegir entre este modelo o uno superior, sin embargo, el elemento decisivo de compra en este aspecto será el tamaño.

Kindle (2022) de Amazon C.F.Q. Omicrono

El nuevo Kindle es realmente compacto. Con una pantalla de 6 pulgadas y unas dimensiones de 10,86 cm de ancho, 0,8 cm de grosor y 15,78 mm de alto le convierten en poco más grande que un smarpthone, pero mucho más ligero (158 gramos). Por poner en contexto, el iPhone 14 Pro Max que uso a diario es más alto y pesado, la sensación para usarlo a diario es casi como llevar un móvil de grandes dimensiones en el bolsillo.

De esta forma, el tamaño lo es todo para el nuevo Kindle. Es perfecto para llevar en el transporte público, leer sin preocupaciones en el metro o el autobus y echárnoslo al bolsillo en el momento que queramos. Una experiencia mejor que la que se puede tener con los libros de bolsillo más compactos.

Kindle (2022) de Amazon C.F.Q. Omicrono

Por contra, el tamaño también puede ser un handicap si lo que buscamos es un libro electrónico con el que leer principalmente en casa. Para devorar novelas en largas tiradas en el sofá se echan de menos las pulgadas de más que pueden aportar el Kindle Paperwhite. El Kindle 2022 es más versátil, pero en el Paperwhite se lee mejor y más cómodamente.

El diseño cuenta también con dos elementos diferenciadores con respecto a los modelos más avanzados. La pantalla no está al mismo nivel que los bordes, con lo que los márgenes se encuentran por encima del panel. Por otro lado no cuenta con resistencia al agua como si tienen el resto de lectores Kindle a la venta en Amazon.

Leer como en papel

Lo cierto es que la pantalla del Kindle 2022 es muy buena. Los 300 ppp de resolución que comparte con los modelos superiores Paperwhite y Oasis hace que leer sobre él sea hacerlo practicamente como en papel. Es muy agradable a la vista y a diferencia de hacerlo en un móvil de pantalla grande el panel de tinta electrónica se desenvuelve muy bien. Sin embargo, sí hay diferencias sutiles con respecto a las otras opciones más caras.

El Kindle 2022 dispone de una pantalla sin reflejos, con lo que se puede leer como el papel impreso incluso a pleno sol. Incorpora una panel retroiluminado con 4 LEDs para leer en cualquier tipo de condiciones, eso sí, será el usuario quien tenga que ajustar manualmente el brillo así como pasar al modo oscuro.

Kindle (2022) de Amazon C.F.Q. Omicrono

A diferencia del Paperwhite, no cuenta con luz cálida ajustable, que hace más confortable la lectura. Aunque no es una funcionalidad clave que pueda decidir la compra, sí que es algo a lo que si te has acostumbrado es difícil renunciar a él.

Pensando en llevarlo a todas partes, uno de sus puntos fuertes es la batería. Durante las casi dos semanas que lo hemos podido usar a diario no ha bajado del 75%, con lo que su autonomía promete resistir más de mes y medio con una única carga. Y es aquí donde está otra de sus fortalezas: incorpora conexión USB-C con lo que se puede tener el Kindle completamente cargado en menos de dos horas si se usa un adaptador de corriente de 9W. Eso sí, no se incluye en la caja.

Kindle (2022) de Amazon C.F.Q. Omicrono

A favor del Kindle de 11ª generación frente al Paperwhite más básico está el almacenamiento. El Kindle sin apellidos cuenta 16 GB de capacidad mientras que el Paperwhite sólo dispone de 8 GB si por 30 euros más, y es que si se desea más memoria en el Paperwhite habrá que irse al Signature Edition que dispone de 32 GB.

¿Me lo compro?

El nuevo Kindle de 11ª generación es la mejor opción que se puede comprar si se quiere disfrutar de la experiencia que ofrece Amazon en sus libros electrónicos. Sin embargo, con el nuevo modelo pierde la aureola del chollo. Ya no es tan barato como antes, y en este Black Friday deja de ser la mejor opción en calidad y precio.

Kindle (2022) de Amazon C.F.Q. Omicrono

El Kindle 2022 no ha sido rebajado, mientras que los Paperwhite y Oasis sí. De este modo, el lector más pequeño se sitúa en los 109,99 euros mientras que el Paperwhite que es más grande y con mejores opciones de control de luz de la pantalla se encuentra en los 114,99 euros una diferencia mínima de precio en la que hay que pensar en pulgadas y almacenamiento como factor de compra.

Por tanto, el verdadero elemento a tener en cuenta a la hora de elegir este Kindle es su tamaño, y el uso que le vayamos a dar. Si queremos algo ultramanejable, que llevar a todos lados y que las aglomeraciones en el autobús o metro no impidan la lectura, este Kindle es sin dudar el que debes escoger. Permite leer cómodamente a una mano, pudiendo sujetar y pasar páginas con ella mientras que la otra está agarrada a la barra del bus.

Por contra, si lo que buscamos es una dinámica de lectura más reposada, en la que beber las historias en casa, tranquilamente en el sofá, el Paperwhite es mejor opción. La pantalla es más confortable y las pulgadas de más se agradecen en lectura prolongada.

