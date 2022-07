He probado la alternativa de Honor a los AirPods Pro: sorprenden por la calidad de sonido

Son muchas las marcas que apuestan por sus propios auriculares inalámbricos para competir con los AirPods Pro de Apple, como realme o, en este caso, Honor. El fabricante chino presentó en el pasado Mobile World Congress 2022 los Earbuds 3 Pro, que llegan a España con el objetivo de convertirse en una alternativa real a los cascos de la firma de Cupertino gracias a su calidad de sonido.

Durante unas semanas he estado utilizando los Honor Earbuds 3 Pro (199 euros) tanto para escuchar música como para ver películas y streamings directamente desde mi teléfono móvil. Unos auriculares inalámbricos que atraen por su diseño elegante, pero que, una vez los pruebas, te quedas por su sonido.

Los Honor Earbuds 3 Pro son unos cascos inalámbricos que ofrecen una experiencia casi completa en la que, además de su sonido y aspecto, la autonomía y carga rápida son sus principales atractivos. Sin embargo, y a pesar de que durante su presentación se confirmó que podían medir la temperatura, a España llegan sin dicha función.

Cómodos y elegantes

Con el paso de los años los auriculares inalámbricos ofrecen casi todos un diseño parecido, inspirado notablemente en los AirPods Pro de Apple. Los Honor Earbuds 3 Pro también siguen ese camino, recordando, y mucho, a los cascos de la compañía de la manzana mordida.

Aun así, su diseño resulta elegante, aunque en parte se debe a que ofrecen un color gris brillante que se ve espectacular. Los Honor Earbuds 3 Pro son unos auriculares de pata corta muy cómodos de usar durante horas gracias a sus almohadillas de silicona que encajan bien en la oreja y a que son pequeños y ligeros: apenas pesan 5,1 gramos cada uno de ellos.

Los Honor Earbuds 3 Pro y su estuche de carga. Nacho Castañón Omicrono

En cuanto al estuche de carga, mantiene el color gris y cuenta con un diseño plano y alargado con una luz en el frontal que indica la batería y el emparejamiento. Gracias a su tamaño y su peso de 42,6 gramos cuando tiene los auriculares en su interior, se puede llevar cómodamente y sin que moleste en el bolsillo del pantalón o en una mochila o bolso.

Sacar los auriculares del estuche de carga presenta algo de dificultad en las primeras tomas, ya que cuesta hacerlos salir usando dos dedos, como se haría con otros cascos. El truco para no sufrir en este aspecto, y que no falla, es utilizar un sólo dedo y con la yema tirar un poco hacia arriba desde su parte trasera.

Un sonido de calidad

Los Honor Earbuds 3 Pro se escuchan muy bien, de hecho, en este apartado me han sorprendido gratamente, ya que no me esperaba esa calidad tan alta. Esto se debe a que cuentan con un controlador con un tweeter cerámico de alta resolución que potencia el sonido a altos niveles y otro principal de 11 milímetros de diámetro.

En líneas generales los Honor Earbuds 3 Pro ofrecen un sonido amplio, muy potente, con graves contundentes y unos agudos fuertes y claros; por lo que son ideales para escuchar todo tipo de música y artistas, desde a Bizarrap hasta Arcade Fire, Imagine Dragons, U2 o Vetusta Morla.

Los Honor Earbuds 3 Pro son cómodos de usar. Nacho Castañón Omicrono

Uno de los puntos que menos me han gustado de los Honor Earbuds 3 Pro es su cancelación de ruido dinámica, ya que no consigue aislar tanto como otros modelos que son incluso hasta más baratos. Y es que con el volumen al máximo se pueden escuchar ruidos externos que sean altos con facilidad.

A la hora de realizar llamadas con ellos, los auriculares cumplen, ofreciendo una voz clara. Al menos eso es lo que me han comentado las personas con las que he podido probar esta característica. Los Honor Earbuds 3 Pro se pueden emparejar en dos dispositivos a la vez, aunque el sonido sólo se reproduce en uno de ellos.

Los Honor Earbuds 3 Pro y la app para Android. Nacho Castañón Omicrono

También son compatibles con una aplicación para dispositivos móviles llamada AI Space, que solamente está disponible en Android, por lo que si se tiene un iPhone no se puede acceder a determinadas configuraciones. Con la app se puede conocer desde el porcentaje de batería que le queda a cada auricular como al estuche de carga, activar la cancelación de ruido o el modo ambiente para estar al tanto de lo que sucede alrededor; aunque falta un ecualizador.

Incluso se pueden configurar los controles táctiles, que son muy intuitivos y fáciles de usar. Por ejemplo, con deslizar el dedo hacia arriba y abajo se controla el volumen y pulsando en uno de ellos se reproduce una canción o se activa la cancelación de ruido. Si tienes un iPhone, no podrás personalizarlos al gusto, perdiendo así parte de la experiencia.

Los Honor Earbuds 3 Pro dentro del estuche de carga. Nacho Castañón Omicrono

La autonomía es otro de los puntos fuertes de los auriculares de Honor, ya que ofrecen casi 5 horas de reproducción de contenido sonoro sin parar cuando la pila está cargada al máximo; que aumentan hasta las 24 horas con el estuche. Aun así, lo que más me ha gustado de todo es que con tan sólo 5 minutos de carga dentro del propio estuche se consiguen hasta 2 horas de música.

¿Me los compro?

Los Honor Earbuds 3 Pro son unos muy buenos auriculares inalámbricos, ideales para aquellos que tengan un móvil Android y busquen comodidad y una alta calidad de sonido, junto con un diseño elegante. Suenan muy bien con cualquier género de música y cuentan con una excelente carga rápida.

Sin embargo, se echa en falta un ecualizador en la aplicación y su cancelación de ruido no aísla demasiado o, al menos, como a mí me gustaría. Su principal inconveniente es su precio de 199 euros que puede resultar elevado para muchas personas; y más teniendo en cuenta que en el mercado se pueden encontrar buenos modelos por menos dinero.

