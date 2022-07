He probado el cinturón que quita el dolor de regla: una idea con potencial pero aún no es perfecta

La menstruación ha pasado de ser un tabú a un tema frecuente de conversación en España, en parte, por la nueva ley que recoge la baja de tres días por graves molestias. Sea cual sea el motivo, las mujeres hablamos ahora con mayor libertad de nuestros periodos, compartiendo experiencias, consejos y gadget con los que aliviar los dolores del periodo que a muchas nos impiden pasar el día con normalidad.

Esta cierta comodidad con la que se aborda el tema facilita la aparición de productos como el cinturón de masaje que tratamos en este artículo. El Venom Back es una faja para molestias musculares de Hyperice que ofrece calor y masaje como tratamiento menstrual.

La marca esta especializada en productos como pistolas de masaje o equipos de comprensión y masaje para deportistas o simples usuarios con molestias. Por 224 euros, Venom Back se enfoca en calmar los dolores musculares de la espalda baja o lumbares, pero aseguran que también puede aplicarse al alivio de menstruaciones dolorosas. Por este motivo, en EL ESPAÑOL-Omicrono hemos decidido poner a prueba su capacidad de mitigar las contracciones y molestias en los picos de mayor dolor menstrual.

Así es Venom Back

Probar este producto me ha dado un motivo para charlar con amigas sobre sus trucos, el calor y los masajes han sido los consejos más mencionados frente a infusiones y químicos. Venom sería la versión moderna y eléctrica del tradicional saco para calentar en el microondas.

Abraza todo el torso aplicando calor y pulsaciones en cuatro puntos de la espalda que forman un cuadrado. A diferencia de las fajas tradicionales Venom Back no se puede disimular por la calle, pues por delante luce un control de tamaño considerable con pantalla táctil. La faja de Iron Man la hemos bautizado en casa, perdón por el chiste malo.

Venom Back M.S.R. Omicrono

La pantalla se enciende y se activa a través de dos botones en el borde del control, así evitan que se roce por error y se cambie la configuración. No es muy sensible y eso es bueno, pero a veces cuesta que reacciones para parar o cambiar temperatura. Es un sistema cómodo, pero aparatoso.

En la espalda, se pueden aplicar tres niveles de temperatura, 55, 63 y 72 grados. Con el primero es suficiente para sentir alivio en la zona, sobre todo en verano. La tela de neopreno es lo bastante gruesa como para ofrecer calor y cierta compresión si se quiere, pero en estos meses me ha resultado algo agobiante.

Venom Back M.S.R. Omicrono

Para la vibración hay también 3 niveles o, más bien, modos de masaje: pulsaciones sueltas, en pares y todos a la vez de forma constante. Al principio resultan todos excesivos, pero según se va acostumbrando al cuerpo, es más agradable. La frecuencia de según las especificaciones del producto es de 88 Hz. Lo que sí es molesto es el ruido, no sirve para dormir.

El tiempo de masaje no es muy largo, de unos minutos, pero se puede volver a conectar todas las veces que se quiera durante unas 3 horas que dura la batería. Después se carga bastante rápido para volver a usarlo, mientras carga no se puede usar. En la caja se incluye un cargador y varios adaptadores para los distintos enchufes del mundo.

Venom Back M.S.R. Omicrono

En general es una buena idea y me alegra que surgen más productos y marcas que piensen en este tema que afecta a la mitad de la población. Pero sin el refuerzo de un ibuprofeno o paracetamol el dolor ha sido más fuerte que el Venom. Estaría mejor si se pudiera elegir la zona de masaje, por detrás y por delante y no en los cuatro puntos a la vez, os si hubiera más niveles de temperatura y vibración.

¿Me lo compro?

Las mujeres de mi familia siempre me han dicho que "no hay una regla igual a otra", es su forma de decir que cada cual la sufre de forma diferente y que los síntomas pueden variar con la edad y la salud de la persona. Por eso lo que funciona a unas no tiene porque solucionarle la vida a otra.

Venom Back M.S.R. Omicrono

Venom Back ayuda en cierta medida a reconfortar cuando el dolor llega a las lumbares, pero faltaría adaptar más su diseñó a la anatomía de quienes menstrúan, es decir, trasladar ese mecanismo también a la parte frontal. Aportar calor y un masaje algo más ligero al vientre bajo para trabajar en todos los frentes.

Su diseño actual es unisex, si se va a compartir con más personas de la familia que no menstrúan o si se usa para otros problemas de espalda, es posible que esté más compensada la compra por 224 euros. Pero solo para aliviar el dolor del periodo me resulta una inversión muy elevada, teniendo en cuenta que no es una solución completa.

