Rubén, constructor: "Mucha gente cree que las paredes de pladur son de cartón, pero no pueden estar más equivocados"

El pladur se ha convertido en uno de los materiales más usados en la construcción y reforma en España, pero mucha gente aún no está convencida y cree que es frágil o algo provisional, prefiriendo otros materiales como el ladrillo.

Sin embargo, los sistemas de tabiquería seca han evolucionado hasta superar a la albañilería clásica, manteniendo ventajas como la eficiencia y la velocidad de la obra; eso no ha impedido que el yeso laminado siga arrastrando una fama injusta.

El constructor y consultor Rubén Aguilar, de Edifida Construye, ha intentado romper algunos de los mitos falsos que aún tiene el pladur en uno de sus últimos vídeos en YouTube, llegando incluso a compararlo con las paredes tradicionales de ladrillo.

Para empezar, el error más básico que podemos cometer al hablar de pladur es fiarnos de su apariencia externa: "Mucha gente cree que las paredes de pladur son de cartón, pero no pueden estar más equivocados", afirma.

"Por fuera puede que sea cartón, pero por dentro tienen yeso", explica. Esta capa exterior de celulosa en realidad funciona como un recubrimiento que aporta cohesión y facilita el acabado final.

El verdadero núcleo del pladur es el yeso, que proporciona solidez estructural. Además, debemos tener en cuenta que una instalación de pladur nunca consiste simplemente en colocar una lámina sin nada más.

Como explica el experto, el esqueleto oculto tras la superficie visible es la clave: "Una buena pared no es solo placa de cartón yeso, tiene sus montantes de aluminio que van rellenos de lana de roca, lo que nos proporciona aislamiento tanto térmico como acústico, que el ladrillo no te da".

Esta mezcla es lo que permite alcanzar un resultado muy superior, ocupando menos espacio útil que puede ser usado en la vivienda, oficina o establecimiento.

Las cifras de la industria lo demuestran: mientras que un tabique convencional de ladrillo hueco de 7 centímetros apenas frena entre 34 y 38 decibelios, una solución de pladur con doble placa y lana mineral supera fácilmente los 50 decibelios bloqueados.

El pladur también es más recomendable si buscamos eficiencia térmica para nuestro hogar, algo especialmente importante hoy en día para reducir los consumos eléctricos de la calefacción o el aire acondicionado.

Según datos de la industria, la cerámica transmite las variaciones de temperatura con mayor facilidad si no incorpora un trasdosado adicional; en cambio, la fibra de roca integrada en la perfilería metálica de 48 o 70 mm impide mejor las pérdidas térmicas.

También existe un miedo habitual a que la pared de pladur sea menos resistente o tenga una menor capacidad de carga, por ejemplo, a la hora de colgar un televisor grande o un mueble de cocina.

Sin embargo, Aguilar desmiente este mito afirmando que "si queremos colgar cosas, hay tornillos especiales para hacerlo, y si es necesario, se pueden reforzar", refiriéndose a tacos de expansión metálicos o refuerzos de madera y chapa en los montantes, que permiten que soporte decenas de kilogramos sin problemas.

Por supuesto, el gran punto fuerte del pladur es la rapidez de instalación, con la posibilidad de levantar paredes en apenas un par de días, con las tuberías y el cableado eléctrico pasando por el interior de los perfiles sin debilitar la estructura.

Por eso, Aguilar cree que el debate no tiene que centrarse en el material: "Una pared no es mejor o peor, simplemente tiene que estar bien montada".