Omar Suárez, ingeniero industrial, inventor y fundador de Sunthalpy. De Cero a Ingeniero - Podcast Omicrono

Omar, ingeniero industrial y empresario: "Mi sistema térmico reduce el gasto un 85% y a las eléctricas no les interesa"

El negocio tradicional de la energía se apoya en una premisa silenciosa pero evidente: cuanto más consuma el usuario final, más abultada será la cuenta de resultados de las grandes compañías.

Por eso, cuando un avance técnico promete reducir la demanda de forma drástica, las alarmas del sector convencional se encienden de inmediato.

Durante su intervención en el podcast De Cero a Ingeniero, Omar Suárez, el ingeniero industrial por la Universidad de Oviedo y creador de Sunthalpy, abordó sin rodeos este choque de intereses al explicar el impacto real de su sistema de climatización.

"Nosotros estamos consiguiendo reducciones del 85%, lo cual significa una reducción del mercado del 85%", advirtió con franqueza el inventor asturiano, dejando clara la incomodidad que su desarrollo provoca en los gigantes energéticos.

"Al que vende la energía no le interesa hacer una tecnología extremadamente eficiente", señaló.

Para entender la magnitud del invento sin perderse en fórmulas complejas, basta con observar cómo calentamos o enfriamos hoy nuestras casas.

La mayoría de los hogares dependen de calderas o radiadores que necesitan poner el agua a temperaturas altísimas, por encima de los 65 grados.

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Esto obliga a quemar gas sin descanso o a forzar al máximo el motor de las máquinas, disparando el contador eléctrico a final de mes.

La propuesta de Suárez hace justo lo opuesto mediante la llamada baja entalpía: climatizar con diferencias de temperatura tan suaves que el consumo diario resulta casi imperceptible para el bolsillo.

El corazón de este sistema térmico son unos paneles radiantes ultrafinos instalados en paredes o techos que sustituyen por completo a los radiadores de siempre.

En su interior esconden un microhormigón superconductor patentado por Suárez, un material especial que reparte el calor cinco veces más rápido que el hormigón corriente, comportándose casi como una placa de metal.

Gracias a esta conductividad, solo necesitan hacer circular agua templada a unos 25 grados en invierno o a 18 grados en verano para aclimatar toda la estancia.

Al trabajar con márgenes térmicos tan pequeños, los equipos de climatización apenas sufren resistencia mecánica.

"Ya con un COP de 5 el coste energético es bajísimo, pero si avanzamos a 6, 7, 8 o 9 la energía prácticamente empieza a ser gratis", explicó Suárez, resumiendo de forma gráfica cómo una máquina bien afinada puede entregar muchísima más energía térmica útil de la que absorbe del enchufe.

El resultado práctico es que casas que antes gastaban miles de euros logran recortar el 85% de su factura combinando estos paneles con una pequeña instalación solar.

Una transformación que demuestra que la tecnología actual ya permite a las familias vivir con máximo confort y mínimo coste, aunque ese enorme ahorro choque de frente con los intereses económicos de las eléctricas.