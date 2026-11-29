Miguel Gómez, experto en cocinas: "La desventaja número 1 de un frigorífico integrable es cuando ocurre una avería"

Hacer una reforma en la cocina es una oportunidad perfecta para cambiar de electrodomésticos y adoptar un nuevo diseño más agradable a la vista; sin embargo, hay varios aspectos a tener en cuenta a la hora de elegir.

Por ejemplo, hoy en día están teniendo mucho éxito los frigoríficos integrables, que se integran visualmente con el resto de la cocina al estar 'escondidos' en un armario; sin embargo, es posible que nos convenga más un frigorífico de libre instalación convencional.

El experto en reformas y cocinas, Miguel Gómez, ha analizado en su último vídeo las ventajas e inconvenientes de ambos tipos de frigoríficos; y en su experiencia, la integración es la tendencia dominante en nuevas viviendas y reformas.

No en vano, el principal atractivo de un modelo integrable se encuentra en su capacidad para ocultarse completamente: "Yo no sé si aquí dentro hay un despensero, una lavadora, una secadora, una tostadora o un pony; lo que sí sé es que no se ve y se queda igual que el resto de la cocina".

Esto es más importante en las cocinas abiertas, que se pueden ver desde el salón y pueden afectar más a la armonía del diseño general de la casa; en la opinión de Gómez, un frigorífico convencional "nos contamina un poquito la estancia".

Sin embargo, antes de dar el salto, conviene recordar que ocultar la nevera implica aceptar ciertas desventajas importantes; la primera es la más evidente, la necesidad de contar con un frigorífico que encaje perfectamente en el hueco.

Algo que mucha gente no comprende es que un mueble estándar puede tener 60 centímetros de ancho, pero al introducir el frigorífico en su interior es necesario descontar el grosor de las paredes laterales, de aproximadamente 2 centímetros.

En la práctica, esto significa que vamos a tener que escoger un modelo de menor capacidad: "En vez de 60, de 56 [centímetros], o sea, que son 4 centímetros más pequeño que uno libre, y también en el fondo se ve algo reducido", explica el especialista.

Aunque existen muebles de mayor capacidad, no todas las cocinas disponen del espacio adicional para instalarlos; por lo tanto, en capacidad neta, siempre van a ganar los modelos independientes.

Pero para Gómez, "la desventaja número 1 de un frigo integrable [...] es la posible sustitución por una avería".

El segundo gran inconveniente no lo vamos a apreciar hasta que llegue el momento en el que el frigorífico se rompa. El problema no es tanto la falta de recambios específicos para este tamaño (Gómez destaca que "dentro de esta medida igual tengo 120 frigoríficos de diferentes marcas y economía"), sino el proceso de cambiarlo.

Si la reparación es parcial, es decir, que podemos seguir usando el frigorífico, normalmente el técnico va a poder usar las mismas guías ya existentes; en cambio, si vamos a tener que cambiar el frigorífico por uno nuevo, es muy probable que sea preciso cambiar también el mueble.

Gómez explica que el servicio técnico "te va a sustituir el frigo, pero no te lo va a integrar, tendrás que recurrir a tu carpintería que puso la cocina".

Sin embargo, ese es un riesgo que puede merecer la pena asumir, porque los frigoríficos integrables ofrecen ventajas, tanto estéticas como de funcionamiento. Por ejemplo, son más silenciosos que los de libre instalación.

Como un frigorífico convencional requiere dejar espacio libre a su alrededor, "queda completamente expuesto [...] y dejan pasar el sonido".

Por lo tanto, Gómez apuesta por ocultar el frigorífico en las nuevas reformas, aclarando que los modelos de buena calidad apenas fallan y destacando que muchas marcas ya están reduciendo su catálogo de modelos vistos en favor de la integración total.