El paso del tiempo pasa factura a cualquier electrodoméstico del hogar, especialmente a aquellos que trabajan de forma constante con agua y electricidad. Cuando un calentador de agua eléctrico supera la década de uso, el desgaste interno de sus componentes se vuelve un problema habitual en miles de viviendas.

La acumulación de cal y la corrosión del calderín terminan por deteriorar la resistencia interna del aparato. Este desgaste provoca que la corriente eléctrica entre en contacto con el agua o con la carcasa metálica, generando lo que los profesionales conocen como una derivación a tierra.

Ante esta situación, el interruptor diferencial del cuadro eléctrico actúa de inmediato para proteger a los habitantes de la casa frente a posibles descargas. Sin embargo, para el propietario surge entonces una duda razonable sobre si resulta más rentable llamar al servicio técnico o adquirir un equipo nuevo.

El coste de reparar un termo derivado suele ser elevado debido al precio de los recambios y a las horas de mano de obra necesarias para vaciar y desmontar el equipo. En la mayoría de las ocasiones, sustituir la resistencia, el ánodo de magnesio y las juntas supone un desembolso que supera el 50% del valor de un aparato recién salido de fábrica.

A este gasto económico se suma un inconveniente todavía mayor relacionado con la cobertura legal de los arreglos en electrodomésticos antiguos. La garantía de una reparación de este tipo apenas cubre unos tres o seis meses, dejando al usuario desprotegido si otra pieza del viejo tanque falla poco después.

Esta problemática cotidiana queda perfectamente reflejada en una intervención reciente documentada por Javier, un especialista del sector eléctrico con 51 años y 30 de trayectoria profesional. El técnico acudió al domicilio de un cliente que sufría cortes constantes en el suministro cada vez que intentaba poner en marcha su calentador de agua.

Al analizar el caso, el profesional comprobó que el aparato tenía ya unos 15 años de antigüedad, un dato clave que apuntaba directamente hacia un fallo de aislamiento. Aunque el diagnóstico inicial parecía evidente por los años del equipo, el propietario le pidió que verificara la avería con exactitud antes de avisar al fontanero para su retirada.

Para salir de dudas con total precisión técnica, Javier utilizó un instrumento multifunción equipado con meghómetro con el objetivo de realizar una prueba de aislamiento. El procedimiento consistió en unir los cables de fase y neutro del electrodoméstico para medir la resistencia respecto al conductor de protección o chasis del aparato.

El resultado obtenido en la pantalla del medidor fue de 0,00, una cifra que confirmaba sin margen de error que el termo estaba completamente derivado. Con esta prueba objetiva en la mano, el electricista demostró que el fallo no residía en la instalación de la casa, sino en el propio calentador agotado.

Contar con tres décadas de oficio permite a profesionales como Javier identificar este tipo de fallos casi con sólo escuchar los síntomas por teléfono. Su amplia experiencia en instalaciones domésticas le ha enseñado que los equipos con más de 10 años rara vez compensan una inversión en piezas nuevas.