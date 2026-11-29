Guiller, montador de cocinas con 15 años de experiencia: "Un chaval de 18 años que aprenda el oficio ganará mucha pasta"

El relevo generacional en los oficios técnicos continúa siendo uno de los grandes desafíos del mercado laboral actual en España.

En una entrega del podcast especializado Sector Oficios, el montador profesional Guillermo, conocido en el sector y en plataformas digitales bajo el nombre de Guiller Keuken, compartió una reflexión directa sobre las extraordinarias oportunidades económicas y de empleo que ofrece su profesión a los jóvenes sin trabajo.

Afincado en Burgos y con una sólida trayectoria de más de quince años como instalador autónomo, Guillermo abordó la paradoja de ver a tantos jóvenes desorientados mientras el sector de las reformas busca personal cualificado de forma urgente.

"Un chaval que esté buscando trabajo, yo qué sé, de 18 años, que intente meterse", explicaba ante los micrófonos del programa.

Para el profesional burgalés, la clave reside en la actitud y en aprovechar las facilidades de aprendizaje actuales: "Si se pone las pilas, en poco tiempo va a tener trabajo, va a poder ganar pasta y va a poder trabajar donde quiera; va a ser el rey del mambo".

A diferencia de épocas pasadas, donde aprender un oficio requería años de silenciosa observación junto a un maestro veterano, Guiller subrayó el impacto positivo de la digitalización formativa.

"Con toda la información que hay en las redes sociales, antes tardabas unos años en aprender, pero ahora si te pones las pilas, en poco tiempo puedes ser un ayudante importante. En las redes estamos gente enseñando todo el día cosas", añadió

El instalador burgalés, que publica habitualmente consejos y técnicas de montaje para principiantes en internet, insistió en que cualquier aprendiz motivado puede acelerar su desarrollo técnico sin barreras.

Asimismo, el profesional desmontó los tópicos sobre la incomodidad física de la obra, destacando las condiciones favorables de su especialidad frente a otros gremios.

"Para ser en el entorno de la construcción, cuando vamos a montar una cocina ya no hace frío, están las ventanas cerradas. Lo nuestro es bastante limpio; hay días que no llegas sucio a casa", aseguró.

El propio recorrido de Guillermo demuestra el valor del oficio como un respaldo seguro y rentable.

Empezó con apenas trece años acompañando al padre de un amigo, estudió ebanistería y, tras un paréntesis por la crisis de 2008, retomó el montaje hacia 2015 al comprobar la fuerte demanda existente en Burgos.

Hoy, la instalación de cocinas combina precisión milimétrica, niveles láser y complejos herrajes mecánicos.

Con plantillas cada vez más envejecidas y clientes demandando proyectos de alta calidad, dominar un oficio técnico especializado garantiza hoy estabilidad económica, independencia laboral y un futuro prometedor para las nuevas generaciones.