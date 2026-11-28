Los robots de cocina como la Thermomix son un accesorio imprescindible en muchas cocinas españolas; sin embargo, su tamaño y forma suelen complicar la organización del espacio disponible, especialmente si tenemos una cocina pequeña.

El experto en reformas y diseño de cocinas Miguel Gómez ha abordado este problema tan común en los hogares; según explica, la voluminosidad de este aparato suele descolocar a los usuarios a la hora de distribuir sus encimeras y zonas de trabajo.

"Este aparato a vosotros os rompe mucho los esquemas, y es que, ¿qué hago con él, dónde lo pongo y dónde cocino?", unas preguntas que muchos propietarios de una Thermomix probablemente se han hecho.

Normalmente, la gente simplemente busca un hueco libre en su cocina, pero ese puede ser un gran error si no tenemos en cuenta el funcionamiento del aparato.

En concreto, Gómez advierte que el principal error suele ser poner la máquina en el centro de la encimera o en zonas alejadas de los sistemas de extracción; esto es importante porque cuando un robot de cocina funciona a altas temperaturas, genera una cantidad considerable de vapor que debe ser evacuado correctamente.

"Realmente debe estar en una zona que, en la cocción, los vapores sean absorbidos por algo, [...] me la ponéis por ahí en medio, y sí tenemos un problema".

Poner la Thermomix en cualquier sitio puede ocupar un espacio valioso para preparar los alimentos; pero sobre todo, la condensación y el vapor que se generan durante la cocción se dispersan sin control por la estancia, afectando a los muebles y acumulando humedad.

Lo peor, según el experto, es que los usuarios raramente mueven el dispositivo: "el problema es que se queda por ahí en medio, y además, cuando tenéis que cocinar y ponerla en la zona de la placa, no lo hacéis".

La solución es sencilla: el lugar ideal para un robot de cocina es justo debajo de la campana extractora, o en una zona con extracción integrada.

De esta manera, cuando el dispositivo está funcionando, el sistema de extracción absorbe los vapores generados de manera más eficiente; si la cocina cuenta con una campana de techo grande, el margen es mayor, por supuesto.

Otro factor que importa es la frecuencia con la que vamos a usar el robot de cocina; Gómez recuerda que estos aparatos son modulares y se suelen desmontar en al menos dos piezas principales, lo que facilita su almacenamiento si no se usa a diario.

"Se puede poner aquí abajo si no la usas todos los días. Pero si la usas todos los días, ponla en una zona donde realmente solo tengas que desplazarla para utilizarla", recomienda.

Para quienes cocinan a diario con el robot, lo más práctico es reservar un hueco fijo junto a la placa; así, sólo tenemos que deslizarlo unos centímetros hacia la zona de extracción para empezar a cocinar sin cargar con su peso.