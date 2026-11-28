Kamil, experto en reformas con 21 años de experiencia: “Algunos prefieren trabajar 2 horas más por 100 euros más al mes”

En los debates sobre gestión de personal en el sector de las reformas de viviendas, suele asumirse una visión estereotipada sobre la motivación de los operarios: o bien buscan prioritariamente la conciliación familiar o bien exigen grandes incrementos salariales.

Sin embargo, la realidad a pie de obra revela una diversidad de necesidades mucho más compleja. Durante su intervención en el podcast Sector Oficios, Kamil, responsable de la firma madrileña Muriblat con más de dos décadas de trayectoria en la construcción, ofreció una radiografía pragmática sobre la heterogeneidad de perfiles en las plantillas actuales y la importancia de adaptar la gestión a cada circunstancia personal.

Uno de los puntos clave abordados por Kamil es la variedad de incentivos que coexisten en el sector. Frente a la idea de que todo trabajador aspira a emprender o a maximizar su tiempo libre, el profesional de Getafe recalca que no todos los empleados buscan asumir riesgos gerenciales ni comparten las mismas prioridades al terminar la jornada.

En este marco surge una declaración reveladora sobre el comportamiento de ciertos operarios: "Hay gente que por 100 euros prefiere trabajar dos horas más al día y les da igual, porque dicen: 'Son 100 euros igualmente, en casa no tengo a nadie, no tengo prisa para volver y 100 euros sí que me vienen bien'".

Lejos de estigmatizar estas decisiones, Kamil sostiene que estos perfiles son "estrictamente imprescindibles" en la operativa diaria. Entender que una pequeña compensación mensual puede representar un estímulo decisivo para quien no afronta cargas familiares inmediatas constituye, a su juicio, un factor esencial para mantener equipos motivados.

La postura de Kamil sobre las horas extraordinarias no implica respaldar jornadas maratonianas desreguladas. Su propia empresa, Muriblat, integrada por cuatro operarios más la gestión administrativa, demuestra que la eficiencia requiere fijar horarios claros y salarios por encima de los mínimos legales. Kamil contrapone su organización actual con sus inicios en el oficio hace 21 años, cuando lo habitual era percibir el sueldo mínimo realizando jornadas continuizadas de 10 a 12 horas diarias.

Frente a aquel modelo pretérito, su pyme ha implantado una jornada de 09:00 a 17:00 horas, complementada con sueldos superiores al convenio colectivo e incentivos por productividad.

Esta combinación busca erradicar la frustración del trabajador. Kamil defiende que un empleado satisfecho rinde a un nivel inalcanzable para quien acude a la obra desmotivado o presionado por dificultades económicas, lo que impacta directamente en la calidad del remate y la rentabilidad de las reformas.

La experiencia de 21 años sintetizada por Kamil demuestra que retener talento en las reformas requiere flexibilidad gerencial. Exige combinar retribuciones competitivas, respeto a los horarios estándar y una empatía capaz de adaptar los incentivos a la realidad de cada operario, valorando tanto a quien prioriza conciliar como a quien prefiere prolongar su jornada por una mejora económica directa.