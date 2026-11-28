Edu Saz, arquitecto: "Si tuviera que reformar un piso de los 70, invertiría en la instalación eléctrica y en quitar el gas"

En vez de comprar una vivienda nueva, una de las opciones más recomendadas por los expertos es optar por la reforma de un inmueble antiguo; sin embargo, si tenemos un presupuesto ajustado vamos a tener que tomar decisiones importantes para no gastar el dinero en aspectos superficiales.

Durante una entrevista en el podcast Libertad Inmobiliaria, el arquitecto e inversor Edu Saz analizó los errores más frecuentes al rehabilitar pisos de las décadas de los 50, 60 y 70, resaltando la importancia de centrarse en lo que no se ve.

Muchas viviendas de los años 50 y 60 surgieron durante una época de alto desarrollo para alojar a la población que llegaba del campo. Suelen ser pisos pequeños, de unos 50 o 60 metros cuadrados útiles, muy compartimentados y con fachadas de una sola hoja de ladrillo sin cámara de aire.

Estas características hacen que los inmuebles estén muy expuestos al frío y al calor exterior; por esa razón, Saz insiste en que las reformas deben enfocarse en mejorar la envolvente térmica con buenas ventanas y el trasdosado de paredes para frenar las pérdidas de energía.

Junto al aislamiento, el punto más crítico es renovar por completo la instalación eléctrica. Los cableados de hace medio siglo carecen de capacidad para soportar los electrodomésticos modernos e incluso representan un grave riesgo de seguridad que debe ser resuelto.

El arquitecto es tajante: "En un piso de los 50, de los 60 o de los 70 que no se haya tocado, invertiría antes en cambiar la instalación eléctrica y dejarlo todo eléctrico, incluso quitar el gas, que en cambiar la cocina si no está muy mal o en quitar un gotelé".

Aunque el estilo se haya quedado desfasado, hay partes de las viviendas antiguas que pueden mantenerse o actualizarse con un gasto muy inferior.

Como explica el arquitecto, "Con los acabados es más fácil trabajarlos con un poquito de ingenio, de creatividad, y las instalaciones no hay tutía, las instalaciones se nota mucho cuando has invertido en ellas y cuando no… con los años lo vas a agradecer".

Además de las instalaciones, la filosofía de Edu Saz a la hora de afrontar una reforma parte de aceptar las limitaciones físicas del propio edificio. Antes de tirar tabiques, aconseja analizar los elementos fijos, como la estructura de pilares o los muros de carga.

"Nos tenemos que fijar en todas aquellas cosas que no podemos cambiar, que son inherentes al piso y que por mucha reforma que le hagamos van a estar ahí". En viviendas pequeñas o alargadas, entender estas barreras evita gastar dinero en distribuciones que eran imposibles en primer lugar y que pueden generar pasillos innecesarios.

Finalmente, el arquitecto defiende que toda decisión en una obra debe responder al uso real que se le dará al inmueble y a una visión práctica a largo plazo. Ya sea para vivir o para alquilar, priorizar el confort térmico y la seguridad garantiza una vivienda eficiente y revalorizada en el futuro.