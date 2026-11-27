Víctor, arquitecto técnico: "El 80 % de los proyectos que me llegan son una mierda, y luego nos extrañan los sobrecostes"

El sector de la construcción atraviesa un momento de profundo desgaste profesional para quienes se encargan de analizar y ejecutar las obras sobre el terreno. La presión por entregar presupuestos en tiempos récord está provocando que la calidad técnica de los documentos base se deteriore de manera alarmante.

Según testimonios directos de profesionales que estudian estas licitaciones a diario, como el arquitecto técnico Víctor Abietar, el nivel de frustración actual es extremadamente alto debido a la falta de rigor inicial. El 80% de los proyectos que llegan a sus manos presentan deficiencias graves que comprometen la viabilidad económica y técnica de la futura edificación.

Este porcentaje tan elevado responde a una dinámica de trabajo donde prima la velocidad de entrega por encima de la precisión arquitectónica y estructural. Cuando un técnico se sienta a revisar la documentación de una obra, descubre de inmediato que los datos reflejados no coinciden con la realidad constructiva.

Uno de los puntos más críticos reside en la elaboración de las mediciones, una tarea fundamental que con demasiada frecuencia se delega en perfiles sin la experiencia necesaria. El típico becario o personal recién incorporado suele asumir esta responsabilidad bajo una enorme presión horaria, trabajando deprisa y corriendo para cumplir plazos irreales.

Como consecuencia de estas prisas, los planos técnicos también sufren un proceso de redacción acelerado que deja multitud de cabos sueltos en el diseño. Al cruzar la información gráfica con los estados de mediciones, saltan a la vista incoherencias que cualquier profesional experimentado detecta en apenas unos minutos.

Los detalles constructivos, como los encuentros entre ventanas y fachadas, suelen mostrar errores evidentes de planteamiento que harían imposible su correcta ejecución física. El técnico que estudia la obra observa el plano, comprueba la descripción escrita y confirma que ambos elementos se contradicen de forma flagrante.

A esta falta de coherencia se suma un problema todavía más costoso para las empresas constructoras, que es la omisión sistemática de unidades de obra. Al revisar el desglose económico, resulta habitual comprobar que faltan mediciones esenciales y que partidas completas han desaparecido del presupuesto original.

En ocasiones, un proyecto que requiere una inversión real de 1,5 millones de euros sale a concurso con valoraciones muy inferiores por culpa de estas omisiones en el papel. Si una constructora confía ciegamente en las cifras aportadas sin realizar una auditoría exhaustiva, corre el riesgo de asumir pérdidas superiores a los 250.000 euros.

El profesional que analiza el expediente ve con total claridad cómo se va a tener que ejecutar realmente el edificio para que cumpla con la normativa vigente. Sin embargo, esa solución constructiva real no aparece reflejada ni valorada en ninguna parte del documento oficial que sirve de base para contratar.

Esta situación obliga a los departamentos de estudios a rehacer prácticamente desde cero el trabajo que debería venir resuelto desde la fase de redacción inicial. Dedicar decenas de horas a corregir fallos ajenos genera un agotamiento mental constante que termina quemando a los mejores perfiles del sector.

Cuando se manejan obras de gran envergadura, donde los presupuestos superan fácilmente los 10 millones de euros, cada error no detectado a tiempo se multiplica exponencialmente. La diferencia entre el éxito empresarial y la quiebra financiera depende muchas veces de identificar a tiempo esas partidas que faltan en el proyecto.

Resulta paradójico que, en una industria que mueve miles de millones cada año, se descuide precisamente el documento que define el coste y la ejecución de cada edificio. Invertir apenas tres o cuatro días adicionales en revisar los planos y las mediciones ahorraría meses de conflictos legales y sobrecostes durante la obra.

Mientras no se dignifique la fase de redacción y se deje de exigir lo imposible a los equipos técnicos, los proyectos seguirán llegando incompletos a las constructoras. El verdadero reto del sector consiste en recuperar el rigor profesional y entender que una obra bien construida empieza siempre por un proyecto bien medido.