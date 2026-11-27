Rubén, experto en reformas de cocina: "Si tiene más de 20 años hay que adaptar la instalación eléctrica a la normativa"

En la renovación de cualquier hogar, la cocina es una de las zonas que más inversión requiere para que quede bien, especialmente si queremos tirar tabiques o cambiar la disposición general.

Sin embargo, los expertos creen que lo más recomendable es usar nuestro dinero en mejorar las infraestructuras básicas, para obtener un espacio funcional y seguro sin arruinarse en el intento.

El experto en reformas Rubén González ha explicado un caso semejante en un reciente vídeo, en el que ha ejecutado una renovación de bajo presupuesto en una casa antigua con una prioridad en los elementos prácticos en vez de en los cambios estéticos.

"En una vivienda vieja, como sabéis, tenemos que ahorrar muchísimo dinero, porque si no, nos metemos en una reforma absolutamente integral y se puede ir de las manos", explica.

El sistema eléctrico es la parte que más protagonismo gana durante una reforma como esta, y González advierte que es incluso más importante que otras cuestiones como cambiar los electrodomésticos o las tuberías.

Eso es porque el cambio del sistema eléctrico no es únicamente una cuestión de seguridad, también de legalidad; la normativa vigente exige actualizar el cableado y el cuadro eléctrico, una obligación que entra en marcha en el momento en el que se produce un corte de suministro o damos de baja el contador anterior.

Al solicitar el alta de nuevo, la compañía distribuidora exige adaptar toda la red a los estándares actuales; según explica el experto, este trámite supone "atarte a la normativa vigente", que no suelen cumplir las instalaciones viejas.

"La instalación eléctrica de una vivienda antigua cuando tiene más de 20 años, hay que adaptarla a la normativa si se da de baja un contador, si se corta la luz o se deja de pagar, o ya no viven [en la vivienda]".

En el caso concreto de esta vivienda antigua, el equipo contrató a electricistas autorizados, que revisaron el circuito completo. Los técnicos entonces añadieron un nuevo terminal de protección en el cuadro general y emitieron los boletines oficiales necesarios para recuperar la luz.

Contar con esta certificación oficial ofrece tranquilidad a largo plazo al propietario, un respaldo necesario para todos los implicados en la renovación.

Además de la cuestión de la electricidad, la reforma se centró en renovar por completo la red de tuberías; un fontanero profesional sustituyó los antiguos conductos para evitar futuras fugas en una estancia tan importante como la cocina.

Esta fase implicó la instalación de un termo nuevo, latiguillos, llaves de paso, toda la grifería y el sistema de sifones interior; de esta forma, se consigue un funcionamiento óptimo sin necesidad de levantar todo el suelo.

Aunque la cocina como tal no fue rediseñada, el cambio de los electrodomésticos, como el microondas o la nevera, ayudó a modernizarla. Para ganar espacio, se cambió la localización de la lavadora al cuarto de baño, para despejar la zona y aprovechar mejor las tomas de agua ya existentes.

Al concentrar el gasto en la electricidad, la fontanería y los electrodomésticos, el coste total fue relativamente bajo, pero se obtuvo un resultado que va a permitir usar la cocina durante muchos años.