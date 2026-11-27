La escasez de mano de obra cualificada en el sector de las reformas integrales no es sólo una queja recurrente, sino la principal barrera estructural que impide crecer a las empresas consolidadas.

Así lo puso de manifiesto Francisco Castillo, más conocido como Paco, al frente de la firma Linneo Decoración en el barrio madrileño de Moratalaz, durante su intervención en el pódcast Sector Oficios.

Con 54 años de edad, 21 al frente de su propio punto de venta y una vida entera dedicada al oficio (su padre le puso el primer paletín con apenas siete años y medio), Paco dejó una frase que resume el cuello de botella del sector: «Tengo 4 cuadrillas y hacemos bastantes trabajos, pero tendríamos para el doble si hubiera gente preparada».

La afirmación refleja la paradoja de un mercado con demanda desbordada pero incapaz de escalar por la falta de profesionales formados. Para Paco, la clave de su volumen operacional reside en un modelo riguroso de gestión logística, atención al público apoyada por una secretaria y una estrecha delegación en colaboradores de confianza.

En una reforma integral gestionada por su empresa pueden llegar a intervenir más de 20 profesionales especializados, como carpinteros, electricistas, fontaneros o pintores, coordinados bajo un calendario estricto.

Sin embargo, encontrar personal con la capacitación, puntualidad y valores necesarios para liderar nuevas cuadrillas se ha convertido en una tarea prácticamente imposible.

Esta visión es compartida y complementada por Kamil, profesional con 21 años de experiencia en el sector y responsable de la empresa Muriblat en Getafe. Kamil coincide en que el crecimiento de cualquier pyme de reformas está completamente maniatado por la falta de personal cualificado, señalando expresamente que «sin los empleados no eres nadie y no avanzamos más precisamente por eso, porque falta mano de obra cualificada».

En su análisis sobre el relevo generacional, Kamil advierte de que el problema no radica únicamente en el desinterés de la juventud, sino en los errores de integración que cometen las propias empresas.

Explica que muchos jóvenes o trabajadores no cualificados abandonan a los dos o tres días tras sufrir una sobrecarga física inmediata, como subir materiales o bajar escombros por cuatro pisos sin ascensor.

A esto se suma la falta de paciencia de jefes y compañeros, que exigen rendimiento inmediato a quien carece de base técnica. Como consecuencia, las pequeñas empresas se ven obligadas a operar como multireformistas, asumiendo directamente múltiples oficios ante la imposibilidad de contratar especialistas de garantías para cubrir picos de trabajo.

El debate concluye en un punto coincidente: el sector de la construcción y la reforma no carece de clientes ni de rentabilidad, sino de una estructura formativa y de captación capaz de atraer y retener talento. Para duplicar la capacidad operativa de empresas como la de Francisco, resulta imprescindible combinar presupuestos transparentes, retribuciones dignas y un acompañamiento formativo en obra que garantice el relevo generacional.