Emiliano, técnico con 40 años de experiencia: "En 2008 me arruiné, me tuve que reinventar con calidad y el boca a boca"

En los últimos años la tecnología de climatización ha cambiado de manera radical, pasando de equipos básicos que simplemente se encienden y se apagan a sistemas inverter de alta eficiencia.

Detrás de estos sistemas hay técnicos como Emiliano López, que lleva 40 años reparando e instalando máquinas; aunque su trayectoria profesional ha tenido muchos altibajos, y empezó por pura necesidad.

Tras volver del servicio militar, sin saber qué carrera estudiar, un amigo le avisó de una oferta para reparar calderas y termos eléctricos, pero "con una semana tuve que aprender solo para poder reparar, improvisé unas herramientas, una maleta y ahí empecé a ver calentadores, calderas, y a pelearme un poquito con ellas".

A las 8 de la mañana, descolgaba el teléfono fijo para concertar citas con márgenes de hasta dos horas, ya que nunca sabía qué imprevistos se iba a encontrar en la carretera.

Tras estos primeros pasos, Emiliano entró en una empresa de aire acondicionado, donde trabajó durante nueve años y pudo titularse en climatización. Gracias a esto, en el 2000 dio el salto y fundó su propia sociedad limitada junto a un único ayudante, con el nombre Mi Clima.

El crecimiento en los primeros años de la empresa fue muy rápido, hasta el punto de que en su segundo año lograron instalar unos 150 equipos. Tal vez la clave del éxito estuvo en su filosofía de imitar el cuidado estético de un instalador alemán al que admiraba, trabajando siempre bajo la premisa "como si fuera para ti".

Sin embargo, este éxito se frenó en seco con el estallido de la crisis económica. Emiliano pasó de montar 200 máquinas cada verano a las 40 en 2008, una situación insostenible para mantener la plantilla, que ya contaba con cuatro trabajadores en nómina.

Esto obligó a Emiliano a despedir a todo su equipo y quedarse completamente solo al frente del negocio para afrontar hipotecas, préstamos del local y pólizas de crédito que se habían acumulado de los sueldos del personal. Esta situación le generó una deuda que tardó ocho años en saldar.

"En el 2008 me arruiné, me veía en la responsabilidad de mantener una familia con dos hijos adolescentes que estaban realizando actividades extraescolares muy caras", explica.

Para conseguirlo, Emiliano decidió reinventarse, apostando por la máxima calidad y dedicando hasta ocho horas a trabajos que antes hacía en dos; el objetivo era "buscar la satisfacción del cliente, para que el boca a boca se expandiera y diera más trabajo".

"Tuve que reinventarme de alguna manera, trabajar con más calidad a menor precio, pero también tenía menor gasto, ya que estaba yo solo". Al no poder contratar personal, decidió colaborar con otros técnicos autónomos, intercambiando horas de trabajo para sacar adelante los proyectos. La estrategia dio resultado, lo que le permitió iniciar un nuevo proyecto empresarial llamado SIT Granollers.

Con la perspectiva que dan 40 años en el sector de la climatización, Emiliano tiene claro que los consumidores deberían evitar los aparatos más económicos, y apostar por marcas de gama media o alta que garanticen durabilidad y eficiencia energética.

"Si puedes pagar un equipo de calidad, no compres un equipo barato, te va a echar frío pero no te va a dar el confort que deseas, ni te va a durar".