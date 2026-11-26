Santiago, fontanero con más de 20 años de experiencia: "En 5 o 7 años seremos piezas clave; nunca nos va a faltar trabajo"

En un mercado laboral cada vez más dominado por la incertidumbre tecnológica y los contratos temporales en España, los oficios manuales de toda la vida están viviendo una auténtica paradoja.

Mientras muchas profesiones sufren para recolocar a sus trabajadores, el sector de las reformas no encuentra manos suficientes para atender la avalancha diaria de llamadas.

En este contexto, la voz de los veteranos del gremio cobra una fuerza muy especial. Santiago Villafruela, conocido en redes como 'Fontamadrid', lo tiene completamente claro: aprender fontanería hoy en día es una de las apuestas de futuro más seguras que existen en el mercado actual.

Durante su intervención en el podcast "Sector Oficios", Santiago conversó abiertamente sobre la realidad de su trabajo y el relevo generacional, acompañado por Jorge, su amigo de la infancia y actual aprendiz que decidió dar un giro a su vida a los 43 años.

Para el veterano instalador, la actual falta de profesionales no es un problema pasajero, sino el inicio de una tendencia que convertirá a los técnicos cualificados en perfiles indispensables: "Ahora ves que no hay fontaneros, pues imagínate dentro de 5, 6, 7 u 8 años: vas a ser una pieza clave, no te va a faltar trabajo nunca".

El análisis de Santiago desmonta además uno de los grandes temores modernos: el impacto de la automatización en el empleo.

Aunque reconoce que la construcción industrializada o la obra nueva modular podrían incorporar maquinaria avanzada o robots en ciertos procesos repetitivos, traza una línea divisoria insalvable cuando se trata de arreglar desperfectos en viviendas ya habitadas.

"En reformas es imposible, ni averías ni eso; tienes que bajarte tú al barro", recalca con rotundidad, subrayando que cada casa tiene una instalación única y problemas imprevisibles bajo el fregadero o en los bajantes que exigen intuición, fuerza y maña humana.

Esta combinación de alta demanda y escasez de mano de obra cualificada no solo asegura estabilidad financiera, sino también la posibilidad de fijar límites.

Tras décadas resolviendo urgencias, Santiago destaca la importancia de cuidar el tiempo personal frente a la trampa de trabajar sin descanso: "Por mucho que trabajes no te vas a hacer rico porque vas a estar en el mismo sitio el lunes. Así que si puedes disfrutar de tu vida 2 o 3 horas más, aprovéchalas, que esa no te la va a quitar nadie".

La experiencia compartida demuestra que el aprendizaje de un oficio manual ya no responde a viejos clichés ni a límites de edad.

Quienes deciden formarse hoy no solo adquieren una habilidad práctica para resolver problemas cotidianos e insustituibles, sino que se posicionan con ventaja en un mercado donde saber reparar lo que otros no pueden garantiza empleo continuo y respeto profesional.