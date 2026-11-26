Joan (35 años), fontanero: “De cara al invierno hay que preparar la caldera y los radiadores y lleva 10 minutos”

Encender el sistema térmico del hogar sin una revisión previa puede generar un consumo excesivo de energía y un rendimiento deficiente. Realizar una pequeña puesta a punto antes de la llegada del frío intenso apenas te llevará 10 minutos y marcará una notable diferencia en el confort de tu vivienda, como explica el fontanero Joan en su perfil de Tiktok.

El primer paso fundamental consiste en purgar todos los radiadores de la casa para eliminar el aire acumulado en su interior. Si se omite esta tarea, el aire quedará atrapado en la parte superior mientras el agua caliente permanece abajo, lo que provoca que estés pagando gas únicamente para calentar aire.

Para solucionar este inconveniente, hay que abrir el purgador de cada aparato utilizando una llave adecuada o un destornillador hasta que comience a salir agua de manera continua. Una vez que el circuito esté completamente libre de bolsas de aire, el calor se distribuirá de forma uniforme por toda la superficie metálica.

La segunda comprobación esencial requiere observar el manómetro de la caldera cuando el equipo se encuentre totalmente en frío. Los valores óptimos de funcionamiento deben situarse siempre entre uno y 1,5 bares para garantizar que el agua circule con la fuerza necesaria por toda la instalación.

En caso de que la aguja o el indicador digital marque una cifra inferior a ese rango, tendrás que rellenar el circuito utilizando la llave de llenado situada habitualmente en la parte inferior del aparato. Hay que asegurarse de cerrarla con firmeza en cuanto alcances el nivel recomendado para evitar sobrepresiones peligrosas en las tuberías.

El tercer paso a nivel de usuario implica verificar que las llaves de paso de aquellos radiadores que deseas utilizar estén completamente abiertas. Asimismo, conviene inspeccionar visualmente todas las uniones y válvulas para confirmar que no existe ninguna pieza que gotee y que los cabezales termostáticos giran sin estar bloqueados.

Más allá de la mecánica del circuito, el aislamiento térmico representa la parte más determinante para conservar la temperatura interior de cualquier inmueble. Aprovecha la luz natural dejando entrar el sol directo durante las mañanas y baja las persianas al caer la noche para retener el calor acumulado.

Otro error muy habitual consiste en cubrir los emisores térmicos con ropa húmeda o muebles que impiden la correcta convección del aire caliente hacia la estancia. Aunque un radiador toallero en el baño cumple una función específica de secado, tapar los equipos principales del salón o los dormitorios reduce drásticamente su eficiencia energética.

Si cuentas con conocimientos técnicos avanzados o eres un profesional del sector, puedes abrir la carcasa de la caldera para realizar una inspección interna mucho más exhaustiva. En este nivel se debe comprobar que la presión del vaso de expansión sea la adecuada, verificar que la bomba de circulación gira libremente y asegurarse de que el resto de componentes internos están en buen estado.

El uso de herramientas de diagnóstico modernas, como una cámara térmica, facilita enormemente la detección de fallos ocultos. Estos dispositivos permiten visualizar con total claridad el contraste de grados entre las zonas frías y calientes, agilizando la localización de obstrucciones o bolsas de aire persistentes. Incluso las hay para acoplar al móvil.

Dedicar este breve tiempo al mantenimiento preventivo resulta crucial, especialmente porque conseguir la visita de un fontanero cualificado durante los meses de mayor demanda suele ser una tarea muy complicada. Hacer las cosas bien desde el primer día te garantizará un hogar cálido, seguro y con facturas mucho más equilibradas durante toda la temporada invernal.