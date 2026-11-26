Javier, ingeniero: "El 41,9% de las muertes en hogares fueron por causas eléctricas, y la mayor parte son por malas conexiones"

La electricidad es una de esas cosas que, una vez que la tenemos, no pensamos mucho en ella; pero una instalación deficiente o mal mantenida es una bomba de relojería que nos puede provocar muchos problemas, o incluso la muerte.

Esa es la advertencia del ingeniero eléctrico Javier Dasí, que en un reciente vídeo advierte que muchos accidentes graves ocurren incluso cuando creemos que todo está bajo control y dentro de la normativa.

Las cifras son peores de lo que podríamos pensar: "El 41,9% de las muertes en hogares en el año 2024 fueron por causas eléctricas", explica Dasí, destacando que más del 50% de los sucesos ocurren en invierno con el aumento en el uso de la calefacción.

El primer gran error que podemos cometer consiste en manipular el cuadro eléctrico, aumentando la potencia del interruptor para que no salte con tanta frecuencia; mucha gente cambia el magnetotérmico de 10 o 16 amperios por uno superior, pensando que de esa manera van a tener una mayor tranquilidad.

Sin embargo, en la práctica esto deja el cableado sin la preparación necesaria ante el exceso de corriente: "No lo has arreglado, has dejado el cable sin protección porque le estás permitiendo que pase todo lo que tenga que pasar, y eso está deteriorando el cable".

Otro error común es la sobrecarga de los enchufes, al conectar varias regletas una tras otra porque tenemos varios aparatos que conectar al mismo tiempo, o el uso continuo de electrodomésticos de alto consumo.

"La gente pone una regleta que va a un enchufe, y luego tiene ahí cinco, seis, siete enchufes [...] el problema viene cuando ese enchufe se está llevando toda esa potencia que es superior a la que está diseñada", explica el ingeniero.

Por ejemplo, un circuito estándar de 16 amperios soporta hasta 3.750 W, por lo que conectar dos radiadores de 2.000 W en una misma toma lleva el sistema al límite.

Este problema se está agravando en los últimos tiempos, con la llegada de los coches eléctricos que se pueden cargar en casa y requieren la máxima potencia durante varias horas seguidas.

Los enchufes están preparados para picos puntuales de potencia, pero un uso intensivo y prolongado puede terminar quemando la toma por acumulación de calor.

Por último, Dasí alerta que "la gran parte de los accidentes o riesgos eléctricos, incluso incendios, vienen por las malas conexiones" en cajas y enchufes viejos. Con el paso de los años, los ciclos de calor y frío pueden dilatar y contraer los metales, provocando que los tornillos se aflojen y los contactos pierdan tensión.

El experto compara este fenómeno con el estrechamiento de una tubería de agua que produce una mayor fricción: "Cuanto más se calienta, peor conduce, cuanto peor conduce, más se calienta, y eso entra en un bucle que es lo que termina produciendo un incendio".

Estos incendios pueden ser devastadores, porque las protecciones implementadas en los cuadros eléctricos no siempre son suficientes; aunque un magnetotérmico salta por cortocircuito o sobrecarga, no sirve de nada contra un sobrecalentamiento localizado en un enchufe concreto.

Para evitar estas tragedias, es fundamental fijarse en señales típicas, como el olor a plástico quemado, enchufes ennegrecidos o parpadeos en la iluminación; también es recomendable comprobar el botón de test del diferencial de manera periódica y no manipular la instalación sin cualificación.