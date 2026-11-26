Diego, albañil con más de 15 años de experiencia: "¿Qué haces con una persona de 65 años, subirla a un andamio?"

El debate sobre la edad a la que debemos jubilarnos suele plantearse desde despachos y estadísticas económicas, pero en el sector de la construcción el cuerpo humano impone sus propios límites.

Diego Martí, albañil con más de 15 años de experiencia y conocido en redes sociales como @Constre_Marti, ha puesto sobre la mesa la cruda realidad del desgaste físico que sufren los trabajadores del sector durante su paso por el pódcast Sector Oficios.

Para Martí, la idea de alargar la vida laboral hasta edades avanzadas choca frontalmente con la rutina diaria de la albañilería: "Una persona de 65 años, ¿qué haces con esa persona? ¿Subirla a un andamio? Ya son todo teclas".

Con esta gráfica reflexión, el profesional valenciano subraya que cargar materiales pesados, mantener posturas forzadas o subirse a estructuras elevadas no son tareas aptas para un organismo castigado por décadas de esfuerzo continuo.

Al hablar del futuro de su propia empresa familiar, explicó que a su padre le quedan unos cinco o seis años para retirarse y al socio de este unos tres, recordando que cuando se alcanza cierta edad los achaques físicos se multiplican de forma inevitable.

El profesional recuerda, además, que las dolencias en este oficio no aparecen al final de la trayectoria, sino que empiezan a pasar factura desde el inicio.

Martí relató cómo, al empezar a trabajar siendo solo un adolescente de 15 años levantando casetas de motores, las primeras jornadas fueron una auténtica prueba de resistencia.

"Estuve una semana trabajando y otra semana que no podía ni atarme los zapatos" debido al esfuerzo constante de mover bloques de hormigón y mezclar pasta.

Las secuelas no tardaron en llegar: "Con 19 años me salió una protrusión" en la espalda, una lesión con la que ha tenido que convivir y cuidarse desde entonces para evitar que derivara en problemas mayores.

A este castigo en la columna se suman tareas cotidianas que machacan las articulaciones, como lucir techos —donde los hombros acaban completamente agotados tras horas mirando hacia arriba— o rejuntar azulejos agachado a ras de suelo.

Martí señala la contradicción que vive el sector: mientras a un peón le puede tocar "subir material y bajar escombro a un quinto piso sin ascensor" o abrir zanjas a mano, la ley sigue retrasando el retiro de quienes realizan estas tareas.

Esta combinación de desgaste físico temprano y falta de relevo generacional coloca a los oficios manuales en una situación crítica.

Aunque la experiencia enseña a trabajar con maña para sacar la faena adelante, llega un punto en el que los dolores acumulados hacen inviable rendir a pie de obra.

Un testimonio directo y comprensible que vuelve a poner en evidencia la urgencia de adaptar la edad de jubilación a la dureza real de los trabajos físicos.