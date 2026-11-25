Fran, electricista con más de 20 años de experiencia: "El truco para ganar un enchufe en casa sin reformas está en la cocina"

Quedarse sin sitio para conectar el móvil, el ordenador o una lámpara es uno de los problemas más comunes en pisos con algunos años.

Muchos tiran de regletas porque añadir un enchufe nuevo suele dar pereza: implica picar la pared, llenar la casa de polvo y acabar pintando.

Sin embargo, existen atajos sencillos para evitar ese jaleo.

Fran Carbonell, electricista con más de dos décadas de oficio, ha mostrado en un vídeo un método práctico para instalar una toma nueva en minutos y sin albañilería.

Su secreto no está en tirar cables desde el cuadro eléctrico, sino en fijarse bien en la distribución de la casa.

El planteamiento de Carbonell parte de una situación muy habitual: "En esta habitación necesitábamos un enchufe nuevo, pero no queríamos hacer rozas, levantar polvo ni meternos en una reforma".

Para esquivar las obras, el profesional propone mirar qué hay justo al otro lado del tabique. Si el dormitorio, el salón o el despacho colindan con la cocina, el trabajo está casi hecho.

"¿La solución? Aprovechar un punto eléctrico de la cocina, justo detrás de la pared, y llevar la alimentación hasta el nuevo enchufe", explica.

Como las cocinas suelen tener varias tomas repartidas, es fácil encontrar una bien ubicada.

En su ejemplo práctico, detalla el requisito clave: "Para este truco es muy importante tener otra estancia al otro lado; en este caso lo vamos a sacar del enchufe de la nevera".

Una vez localizada la toma de origen, el proceso es muy rápido.

En lugar de abrir surcos largos en el yeso, basta con hacer un único agujero limpio que atraviese la pared de lado a lado.

Después, el montaje es directo: "Pasamos los cables, ponemos la caja de superficie, conectamos el enchufe, conectamos a la corriente y ya tenemos nuestro enchufe sin hacer obras", resume Carbonell.

Al usar una caja de superficie ―atornillada por fuera en vez de empotrada―, no hace falta enyesar ni retocar la pintura.

En pocos minutos se consigue una toma totalmente funcional, ideal para conectar el router, cargadores o pequeños aparatos del día a día.

Aunque el truco es rápido y limpio, no conviene aplicarlo a ciegas. Antes de sacar corriente de otra toma, hay que comprobar que la línea eléctrica aguante bien el consumo extra.

Es fundamental respetar el grosor adecuado del cable y no sobrecargar el circuito, sobre todo si se comparte con un electrodoméstico que trabaja todo el día, como el frigorífico.

Con esa precaución bajo control, es una forma barata y sencilla de ganar comodidad en casa.