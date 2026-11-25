David, experto en reformas con más de 7 años de experiencia: "Cerrar la terraza sin permiso es ilegal y te pueden multar"

Hacer obras en casa suele ser sinónimo de ilusión por estrenar espacio, pero también puede convertirse en un problema serio si se pasa por alto la normativa vigente.

Mucha gente realiza cambios en su vivienda sin saber que le pueden sancionar.

David Sevilleja, experto en reformas con más de siete años de experiencia y conocido en redes como @todosobrereformas, ha compartido en sus redes sociales seis casos muy habituales para explicar de forma sencilla qué trabajos exigen autorización previa y cómo evitar sustos económicos con la Administración o con los vecinos.

Uno de los fallos más extendidos entre los propietarios consiste en ganar metros útiles al salón acristalando el exterior sin consultar a nadie.

El especialista es tajante al respecto y recuerda que "cerrar la terraza sin permiso es ilegal".

Además, subraya que esta práctica "es de lo que más se hace y lo que más problemas da" cuando no se tramitan las autorizaciones correspondientes antes de empezar.

Lo mismo sucede con cualquier elemento que modifique el aspecto exterior del edificio. Según explica David, "poner el aire acondicionado en tu fachada es ilegal" si no se cuenta con los papeles adecuados.

Para instalar el aparato correctamente, "necesitas el permiso de tu comunidad y, dependiendo de dónde vivas, también el permiso del ayuntamiento".

Esa misma norma se aplica si se busca dar más luz natural a una habitación, ya que "abrir una ventana nueva en la fachada es ilegal sin autorización porque puedes alterar la estética de la calle".

Cuando la obra se queda de puertas para adentro el margen de maniobra es mayor, pero conviene actuar con precaución. El experto aclara que "tirar una pared dentro de tu casa es legal si no es un muro de carga".

Sin embargo, lanza una advertencia fundamental para garantizar la seguridad del edificio: "siempre antes de tirar nada, llama a un técnico que lo revise antes".

Por otro lado, "reformar tu cocina o tu baño es legal", aunque conviene distinguir entre los dos tipos de licencias que existen.

David señala que la obra mayor abarca los trabajos en los que se toca la estructura, la fachada o se cambia la distribución de la vivienda, mientras que la obra menor se limita a renovar cocina, baño o pintar.

En cualquier caso, recuerda que "dependiendo de dónde vivas, en ambas situaciones tendrás que informarte para ver qué trámites necesitas".

Frente a tantos requisitos, también existen mejoras cotidianas que no exigen ningún papeleo.

El especialista confirma que "hacer un armario empotrado en tu casa es legal" y no suele generar ningún inconveniente.

En definitiva, antes de contratar a los albañiles y empezar cualquier obra, preguntar en el ayuntamiento y en la comunidad de vecinos es el paso más inteligente para ahorrar tiempo, disgustos y una multa innecesaria.