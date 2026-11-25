Su tecnología busca combinar sonido inmersivo, comodidad y conciencia del entorno en un mercado que crece a gran velocidad.

Los auriculares de oído abierto con cancelación de ruido: más de 4 horas de escucha con tan solo 10 minutos de carga

Escuchar música mientras se corre por la calle, atender una llamada en la oficina o disfrutar de un pódcast sin perder de vista lo que sucede alrededor.

La forma de utilizar los auriculares está cambiando y la tecnología open-ear (oído abierto) se ha convertido en una de las grandes protagonistas de esta transformación.

En este escenario, Shokz, una de las marcas pioneras de esta categoría, quiere dar un nuevo salto tecnológico con sus OpenFit Pro, un lanzamiento que busca superar una de las principales limitaciones históricas de este formato: conseguir un sonido envolvente sin renunciar a mantener los oídos abiertos.

Los datos del mercado respaldan el interés creciente por esta tecnología.

Según un estudio global elaborado por Shokz junto a NielsenIQ, los auriculares open-ear registran crecimientos superiores al 150% y representan aproximadamente el 17% de las unidades vendidas en el mercado de auriculares.

Además, el 64% de sus usuarios los utiliza durante más de dos horas al día, una cifra que refleja cómo estos dispositivos son compañeros habituales de la jornada.

Deporte y mucho más

El origen de los auriculares de oído abierto está estrechamente ligado al deporte. Su principal ventaja es que permiten escuchar música o mantener conversaciones sin aislar completamente al usuario del entorno.

El dispositivo facilita hacer deporte. SHOKZ

Una característica especialmente relevante para quienes corren, montan en bicicleta o entrenan al aire libre. En exteriores o al circular en bicicleta, la reducción de ruido se puede desactivar por completo para mantener una total percepción del entorno, respetando siempre la normativa vial vigente.

De hecho, el 36% de los usuarios de esta tecnología sitúa el deporte y el fitness como su principal prioridad. Sin embargo, su utilización se está extendiendo a otros escenarios: desplazamientos, trabajo, ocio y actividades cotidianas.

El estudio de NielsenIQ identifica también un cambio en los criterios de compra. La comodidad, la ligereza y la percepción del entorno adquieren cada vez más importancia, especialmente entre quienes utilizan los auriculares durante periodos prolongados.

El 51% de los usuarios de open-ear tiene menos de 35 años, un perfil de consumidor que demanda dispositivos capaces de adaptarse a diferentes momentos del día.

Doble diafragma sincronizado

Es precisamente en esa evolución donde se sitúan los nuevos Shokz OpenFit Pro. La principal novedad tecnológica es la incorporación de un controlador sincronizado de doble diafragma, una arquitectura que permite que dos diafragmas ultragrandes se muevan coordinadamente para reproducir un sonido más rico en matices.

La tecnología exclusiva Shokz SuperBoost busca ofrecer un audio dinámico y sin distorsiones, con agudos suaves, graves profundos y una reproducción detallada.

El objetivo es acercar la experiencia sonora de los auriculares tradicionales a un formato que no necesita introducirse en el canal auditivo.

Además, los OpenFit Pro están optimizados para Dolby Atmos con seguimiento de la cabeza, una función que aporta una mayor sensación de espacialidad e inmersión al escuchar música o ver películas.

Para adaptar el sonido a las preferencias individuales, incorporan cinco perfiles de ecualización preestablecidos y otros dos personalizables desde la aplicación Shokz.

Reducción de ruido

La reducción de ruido facilita la concentración. SHOKZ

Uno de los aspectos más destacados del lanzamiento es la incorporación de un sistema de reducción de ruido en unos auriculares de diseño abierto.

Se trata de una de las primeras veces que Shokz introduce esta tecnología en su propia gama open-ear, combinando la posibilidad de concentrarse en el contenido sonoro con la de seguir conectado al entorno.

El sistema utiliza tres micrófonos y un algoritmo de adaptación auditiva que analiza los niveles de ruido externo e interno para ajustar la reducción en tiempo real.

Los usuarios pueden modificar manualmente su intensidad desde la aplicación, dependiendo de las circunstancias.

Así, en una cafetería, una oficina o un gimnasio es posible priorizar una escucha más envolvente, mientras que en exteriores o al montar en bicicleta se puede mantener una mayor percepción de lo que sucede alrededor.

Hasta 50 horas de autonomía

La comodidad también ocupa un lugar central en el diseño. Los OpenFit Pro cuentan con una estructura monocasco sin costuras, acabado de silicona ultrasuave y ganchos ultrafinos de aleación de níquel-titanio, concebidos para adaptarse a distintas formas de oreja y proporcionar estabilidad durante usos prolongados.

Entre sus principales características destacan:

Hasta 12 horas de reproducción con una sola carga.

con una sola carga. Hasta 50 horas de autonomía combinada con el estuche.

Cuatro horas de escucha con diez minutos de carga rápida.

con diez minutos de carga rápida. Carga inalámbrica y Bluetooth 6.1 .

. Resistencia al agua y al polvo con certificación IP55 .

. Botones físicos y detección automática de uso.

Hasta 12 horas de reproducción con una sola carga (con la reducción de ruido desactivada; hasta 6 horas con la reducción de ruido activada ).

). Hasta 50 horas de autonomía combinada con el estuche (con la reducción de ruido desactivada; hasta 24 horas con la reducción de ruido activada ).

). Cuatro horas de escucha con diez minutos de carga rápida (con la reducción de ruido desactivada).

Este es un contenido elaborado por Marcas Ñ, la sección de Branded Content de El Español en colaboración con Shokz.