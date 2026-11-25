Aleix, arquitecto: "Yo no compraría una vivienda de obra nueva, con una reforma la casa te puede durar 50 años más"

La pregunta del millón a la hora de comprar una vivienda sigue siendo la misma: adquirir una casa o piso de segunda mano para reformarlo, o invertir en una vivienda de obra nueva.

Sin embargo, en la opinión de Aleix del Campo, arquitecto de la firma de inspecciones técnicas Hausum, hoy en día la cosa está mucho más clara, y lo ha explicado durante la revisión de un piso cerca de Barcelona de 150 metros cuadrados construidos.

Tras hacer el diagnóstico, el arquitecto se inclina claramente hacia la reforma frente a las construcciones más recientes: "Mira, por lo que estoy viendo de obra nueva, quédate con este que está muy bien", recomienda.

El experto destaca que los edificios antiguos suelen ofrecer una base estructural muy sólida si reciben los cuidados adecuados

"No me pensaría ni cambiaría esto, que es firme, que se ve bien construido, que se ve potente; no me iría a una vivienda de obra nueva pudiendo tener esto", sentencia el arquitecto, que valora la robustez de los materiales originales frente a los acabados actuales.

Un detalle a tener en cuenta es que es habitual encontrar desperfectos como juntas corroídas en las tuberías de hierro o instalaciones eléctricas obsoletas durante la inspección de una vivienda antigua.

Sin embargo, el arquitecto explica que estos fallos no implican que el inmueble sea malo ni irrecuperable, gracias a los avances actuales en las técnicas y materiales usados en la reforma.

Ya es posible renovar por completo las redes de agua y luz, además de ocultar los arreglos con gran precisión, como comprueba el experto al observar una rozadura realizada para llevar un punto de luz a una ventana motorizada.

"Está perfecto, es brutal, o sea, muy buen arreglo, la verdad; oye, cada vez se trabaja mejor", comenta, elogiando el trabajo de los operarios actuales para dejar la estancia impecable.

Incluso las pequeñas fisuras en los muros tienen fácil solución; el experto explica que basta con abrir bien la grieta, colocar una malla y volver a masillar, para que la grieta quede completamente escondida y segura.

También hay que tener en cuenta que, si aparecen grietas exteriores, el propietario no tiene que encargarse de todo el coste: "No es que sea bueno tener grietas, es bueno que no las tengas que pagar tú al 100%", ya que la comunidad se reparte el coste.

Asimismo, sistemas modernos como los extractores inteligentes que detectan la humedad solucionan los problemas que la vivienda pueda tener, como por ejemplo, la condensación en los baños.

En definitiva, Aleix afirma que "aquí con una reforma te puede durar 40 o 50 años más", destacando la rentabilidad a largo plazo de apostar por una reforma.