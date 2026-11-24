Ricardo, electricista con más de 15 años de experiencia: "Pagan 3.000 € por el sofá y regatean 100 € en cables que son clave"

A la hora de plantear la reforma de una vivienda o actualizar sus comodidades, la atención en España suele centrarse en los elementos visibles: el televisor de gran formato, los acabados estéticos o el mobiliario de diseño.

Sin embargo, la verdadera tecnología del hogar —aquella que sostiene el consumo diario de los dispositivos y garantiza la seguridad estructural del inmueble— discurre oculta tras los tabiques.

Sobre esta contradicción ha llamado la atención Ricardo Abellán, electricista de Albacete al frente del canal @domby_domotica, durante su intervención en el conocido pódcast Sector Oficios.

En una conversación entre instaladores acerca de las exigencias del oficio, el técnico analizó cómo los propietarios jerarquizan el gasto doméstico.

Con una trayectoria consolidada en el sector de las instalaciones y el mantenimiento, Ricardo Abellán puso el acento en la reticencia general a invertir en la infraestructura invisible de las casas.

"A la gente no le importa y no le sienta mal gastarse 3.000 euros en un sofá, pero al final se intenta reducir todo lo posible esas partidas que no se ven, y al final creo que son de las más importantes", aseguró el electricista.

El análisis subraya una paradoja recurrente: la electricidad pasa inadvertida hasta que se produce una avería grave.

En palabras del propio profesional, "una instalación eléctrica no se tiene que notar que está, salvo para la iluminación; cuando la ves o sientes que está es cuando hay un problema".

Mientras que un gasto de varios miles de euros en decoración se asume sin dudar, resulta frecuente que los clientes intenten arañar costes "regateando apenas 100 euros en la sección del cableado", los mecanismos o las protecciones del cuadro eléctrico.

Este hábito de recortar en lo invisible choca frontalmente con las demandas tecnológicas de la vivienda contemporánea.

Un hogar medio conecta en paralelo cargadores de alta potencia, climatización, puestos de teletrabajo, electrodomésticos de gran consumo y sistemas de domótica.

Reducir la inversión en el cableado o limitar las protecciones automáticas para ahorrar una pequeña cantidad multiplica la vulnerabilidad del circuito frente a sobrecalentamientos o cortocircuitos.

Al final, son precisamente esos cables y protecciones los que evitan que la casa arda ante una sobrecarga, convirtiendo ese pequeño regateo en un riesgo crítico.

El instalador, conocido también por su labor divulgativa sobre el hogar conectado, sostiene que la modernización doméstica no se reduce a instalar bombillas inteligentes o altavoces con asistente de voz.

La digitalización real del hogar exige como base una infraestructura eléctrica robusta, certificada y dimensionada con margen de seguridad.

Invertir en cables certificados y dimensionados con margen técnico no supone un sobrecoste prescindible, sino el seguro invisible indispensable para evitar incendios y disfrutar del hogar sin sobresaltos.