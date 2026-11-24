Kiko, arquitecto: "No le veo grandes ventajas a los radiadores, para que funcionen bien necesitan una alta temperatura"

Elegir el sistema de climatización adecuado para nuestra casa es una de las decisiones más importantes a la hora de reformar o comprar nuestra vivienda; aunque los radiadores han sido el estándar durante décadas, el arquitecto Kiko de la Rosa ha explicado que se trata de una tecnología obsoleta.

Según ha explicado el experto en un nuevo vídeo publicado en YouTube, los sistemas tradicionales están perdiendo terreno por muchos motivos, ya sean técnicos, estéticos o económicos.

"Los tradicionales sistemas de radiadores cada día están más en desuso, pero se siguen usando mucho" y esto es un error desde su punto de vista.

El primer gran inconveniente de los radiadores se encuentra en la propia manera en la que funcionan y cómo transmiten el calor. Para caldear una estancia, estos dispositivos requieren que el agua circule por su interior a temperaturas muy elevadas.

Comparándolos con las bombas de calor, De la Rosa explica que "la temperatura del agua que consiguen es de entorno a 40 ºC, cuando el agua que pasamos normalmente por los radiadores está en 60, incluso 70 ºC".

Esta necesidad de trabajar a temperaturas elevadas obliga a depender casi siempre de calderas de gas. Además, provoca que los radiadores alcancen temperaturas peligrosas al tacto, pues "tocamos los radiadores y muchas veces queman, pero es que [...] tienen que funcionar a esa temperatura".

Si intentamos alimentar un radiador convencional con agua a menor temperatura, su rendimiento caerá en picado; como advierte el especialista, a bajas temperaturas "no son capaces de calentar lo suficiente y pasaríamos frío, o tendríamos que poner radiadores enormes".

En el apartado económico, aunque la instalación inicial de una caldera con radiadores ronda entre los 5.000 y los 7.000 euros para un piso de 100 metros cuadrados, relativamente bajo, hay que tener en cuenta que su gasto es superior.

El consumo energético para generar 10.000 kWh de calor asciende a unos 870 euros al año con gas, una cifra muy superior a lo que podemos conseguir con otras opciones de climatización.

Pero sobre todo, para el arquitecto "la principal desventaja es el propio radiador. En las paredes tienes unos mamotretos enormes que sobresalen, son feos estéticamente y no quedan bien".

De hecho, al experto le cuesta encontrar aspectos positivos a los radiadores frente a sistemas más modernos: "yo no le veo grandes ventajas más allá de bueno, de poner la ropa a secar encima".

Si el presupuesto lo permite, el arquitecto recomienda instalar aerotermia con suelo radiante; aunque su precio se sitúa entre los 14.000 y los 25.000 euros, este sistema reduce el gasto anual de calefacción a unos 570 euros y ofrece un confort muy superior en la vivienda.

"Si es tu primera vivienda y lo puedes asumir, ponte un suelo radiante que es una pasada, yo en mi casa no lo hice y me arrepiento un montón", confiesa, recordando que este sistema también permite refrigerar en verano, por lo que no necesitamos un segundo aparato como un aire acondicionado.