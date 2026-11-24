Gabriel (36 años), carpintero venezolano: “Los clientes que te regatean luego son los más pesados y no compensa”

En el sector de las reformas y la carpintería, la relación con el cliente determina la rentabilidad real y el clima de trabajo en cada obra.

En una entrevista Gabriel, carpintero venezolano de 36 años afincado en Madrid y conocido popularmente como "Thor", abordó una de las dinámicas más desgastantes para los profesionales autónomos: el regateo constante en los presupuestos.

A través de su experiencia vital y empresarial, Gabriel argumenta por qué ceder ante las exigencias de rebaja inicial constituye un error estratégico que termina multiplicando los conflictos durante la ejecución del proyecto.

La trayectoria de Gabriel ilustra la realidad de los profesionales que emprenden en la construcción. Tras emigrar desde Venezuela hace 7 años, comenzó trabajando en una empresa de mudanzas donde destacó montando muebles.

Al aprender las bases de la carpintería y asumir tareas avanzadas, constató que ejecutaba múltiples funciones técnicas mientras percibía el salario básico de un peón. Esta situación lo llevó a establecerse por su cuenta hace dos años, integrando su capacidad de ejecución con su experiencia previa en ventas en su país natal.

En los inicios de su actividad independiente, movido por la necesidad de captar volumen de trabajo, Gabriel aceptaba proyectos a precios ajustados. Sin embargo, la práctica diaria le reveló una pauta constante: los clientes que regatean cada partida en la fase de presupuestos son los que más exigen y más problemas generan cuando la obra está en marcha.

Según explica el artesano, la rebaja inicial no crea gratitud en el contratante, sino que fomenta una actitud de fiscalización desmedida y fricción permanente en el día a día.

Para exponer la falta de consideración social hacia el trabajo manual, Gabriel contrapone el ámbito de las reformas con el comercio minorista. En grandes cadenas como El Corte Inglés o Mercadona, ningún comprador solicita un descuento en la caja ni exige que le retiren el IVA del precio marcado. En cambio, en la carpintería y las reformas a medida, es frecuente que el cliente cuestione la tarifa fijada por el profesional.

Gabriel recalca que un presupuesto profesional contempla factores esenciales que van más allá del material o la instalación física: la logística, la fiscalidad, el combustible y el tiempo de desplazamiento. Un claro ejemplo son las micro-reparaciones a domicilio.

Acudir a una vivienda a solucionar un trabajo de diez minutos, como apretar un grifo o ajustar un mueble, implica una tarifa mínima de unos 60 euros. Este cobro no busca encarecer el servicio, sino compensar el desplazamiento y la interrupción de la faena principal del día.

Frente a las presiones para abaratar presupuestos, Gabriel ha adoptado una política estricta de filtrado. Su método actual consiste en fijar precios cerrados y transparentes bajo el criterio de "es ese importe o no se hace", rechazando entablar subastas a la baja o eliminar partidas fiscales para cerrar tratos a cualquier precio.

Esta firmeza no responde a la inflexibilidad, sino a la necesidad de preservar el bienestar emocional y la sostenibilidad financiera de la empresa. Al filtrar a los clientes orientados exclusivamente al menor coste, Gabriel elimina los "dolores de cabeza" y las fricciones innecesarias durante la ejecución.

En un mercado tensionado por la escasez de mano de obra cualificada, el carpintero venezolano demuestra que establecer límites claros resulta indispensable para dignificar el oficio y construir un negocio respetado y rentable.