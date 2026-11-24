En el sector de las reformas integrales y la construcción, donde la escasez de mano de obra cualificada y la falta de relevo generacional tensionan a diario la actividad de las empresas, la retención de personal se ha convertido en el mayor reto operativo.

Durante su intervención en el podcast Sector Oficios, Francisco Castillo, más conocido como Paco y alma mater de la firma madrileña Linneo Decoración en el barrio de Moratalaz, ofrece una lección de gestión basada en sus más de dos décadas al frente de su negocio y una vida entera dedicada al oficio.

Con 54 años de edad y el bagaje de haber tomado su primer paletín a los siete años y medio de la mano de su padre, Francisco aborda sin tapujos una de las discusiones más acuciantes de la industria: el equilibrio entre el salario y el trato humano.

La conversación entre los profesionales del sector pone sobre la mesa un dilema recurrente en las obras. Mientras se debate si un sueldo de 1.100 euros al mes provoca la inevitable desmotivación del trabajador, la réplica en el plató es tajante al analizar el escenario opuesto.

Aunque la nómina alcance los 1.800 euros mensuales, si a la persona se le exige una dedicación desmedida y se le somete a condiciones leoninas, manteniéndola "como a un esclavo todo el día", terminará cruzando la misma puerta de salida. El dinero, por sí solo, no logra compensar un entorno de trabajo opresivo ni la falta de consideración personal.

Francisco fundamenta su estilo de liderazgo en su propia trayectoria vital. Al recordar sus comienzos hace 21 años al establecerse por su cuenta, evoca jornadas extenuantes de 10 a 12 horas diarias a cambio del sueldo mínimo.

De esa experiencia de dureza extrae su máxima: "Antes de fraile fui monaguillo". Saber lo que significa estar en el escalón más bajo le ha llevado a estructurar en su empresa unas condiciones radicalmente distintas: jornada continua de 9:00 a 17:00 horas, retribuciones por encima del convenio colectivo, pluses de productividad y un trato fundamentado en el respeto y la empatía.

Para el empresario madrileño, los operarios de la plantilla no son números ni piezas sustituibles, sino compañeros de trabajo con los que resulta imprescindible preocuparse, preguntar por su bienestar y comprender sus circunstancias personales.

Frente a las dinámicas de ciertos empresarios del sector que buscan "pellizcar" en los salarios para arañar un pequeño margen de beneficio a costa de la plantilla, Francisco defiende una visión pragmática del rendimiento económico.

En su opinión, discutir por una diferencia de 100 o 200 euros en la nómina de un buen profesional es un error empresarial severo. Un trabajador remunerado con justicia y tratado con dignidad opera con una eficiencia y una actitud que compensan con creces cualquier desembolso salarial superior.

En un mercado donde las empresas de reformas se ven imposibilitadas para aceptar un mayor volumen de proyectos por la falta de profesionales cualificados, cuidar al empleado es una cuestión de supervivencia. Francisco concluye recordando la interdependencia absoluta entre el empresario y la plantilla: la empresa necesita de los operarios para ejecutar la obra y el operario requiere de la empresa para canalizar el trabajo.

En un sector que necesita dignificarse de manera urgente, la lección de este veterano madrileño resuena con claridad: sin un trato humano que acompañe al sueldo, la retención de talento resulta sencillamente imposible.