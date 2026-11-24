Antonio, albañil autónomo: "Fui padre con 22 años; me tocaba trabajar los sábados y domingos para aprender bien el oficio"

Aprender bien un oficio de toda la vida cuesta mucho tiempo y esfuerzo, algo que hoy parece haberse perdido en el mercado laboral.

En estos momentos, encontrar a un buen albañil para reformar la cocina o arreglar el cuarto de baño es casi una misión imposible en cualquier ciudad de España.

Las familias tienen que esperar durante meses para conseguir a un profesional de confianza, mientras los albañiles con más experiencia avisan de una realidad preocupante: los jóvenes ya no quieren aprender este duro trabajo desde abajo.

Uno de los profesionales que mejor conoce este camino es Antonio Novoa, un albañil autónomo de Badajoz que lleva más de veinte años haciendo reformas en viviendas.

Cuando dio sus primeros pasos en la obra, la vida le puso delante una responsabilidad enorme que le obligó a madurar muy rápido.

"Yo al final fui padre muy joven, con 22 años, y a esa edad ya tienes obligaciones. ¿Qué hacía para aprender? Me iba los sábados y los domingos a trabajar", afirmó en el pódcast Sector Oficios.

En aquella época, compaginar el cuidado de su familia con el trabajo significaba renunciar por completo a descansar los fines de semana.

Antonio aprovechaba cualquier momento libre para pegarse a los albañiles veteranos, mirar cómo colocaban cada pieza con cuidado y aprender una disciplina muy estricta.

Esa actitud constante y humilde es justo lo que echa en falta en la juventud de hoy.

"A mí no me enseñó nadie; yo tenía que mirar, que es lo que no hay ahora. ¿Qué es lo que le falta a la juventud de hoy? Que le falta esa base de decir: no quiero estudiar, pero ya que estoy en la construcción voy a intentar aprender disciplina", añadió.

Frente a quienes piensan que la obra es un trabajo desagradable o mal pagado, Antonio defiende con orgullo que es una profesión muy digna que da tranquilidad a quien trabaja con seriedad.

"Este oficio ha hecho que mi mujer y yo podamos pagar la hipoteca, tener nuestra casa y nuestro coche; no hace falta ser el mejor del mundo, solo hacer las cosas bien, no engañar a nadie, ser sincero y responsable", afirmó el albañil.

Esa falta de ganas y de preparación en mucha gente le llevó a tomar la decisión de trabajar solo, para asegurarse de que todas las obras salgan perfectas.

"Hoy en día se unen dos o tres oficiales y no quieren peones, pero para dejar a alguien alicatando no te puedes fiar; hay un montón de peones que no saben hacer su trabajo", concluyó.

Su mensaje final es claro y muy sencillo: la albañilería permite vivir bien y con estabilidad, pero exige unas ganas reales de aprender y un compromiso diario que hoy muy pocos jóvenes están dispuestos a dar.