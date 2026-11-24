Ángel, experto en hogar con más de 9 años de experiencia: "Una vitrocerámica consume 1.210 vatios, la de inducción sólo 530"

Elegir entre una placa vitrocerámica y una de inducción puede ser difícil: a simple vista, son muy parecidas, con un cristal negro con 3 o 4 zonas de cocción; pero en el interior, son muy diferentes.

Como explica el especialista en electrodomésticos Ángel Blázquez, "por fuera parecen iguales, por dentro no tienen nada que ver"; y esa diferencia define tanto el rendimiento al cocinar como el gasto total.

Una vitrocerámica normalmente es mucho más barata, pero a largo plazo sale mucho más cara por su ineficiencia energética durante el uso diario.

"[La vitrocerámica] es la más económica de las dos, te vale cualquier recipiente... pero tienes tres características que os tienen que sonar: gasta más luz que la inducción, cocina peor, el fuego sube y baja de temperatura solo… y lo que derrama hace que se quede pegado al cristal".

Por el contrario, aunque la placa de inducción requiere de una inversión inicial mayor, este gasto se compensa de manera rápida.

En una prueba real conectando ambas placas al mismo medidor eléctrico a potencia máxima, la diferencia de vatios consumidos resultó abismal, hasta el punto de que el propio experto se sorprendió.

La vitrocerámica consumió 1.210 vatios en el fuego pequeño a temperatura 9; por su parte, la placa de inducción consumió apenas 530 vatios con el mismo cazo y el mismo tamaño del fuego: "el cambio es brutal, merece la pena una inducción".

A eso hay que sumar que buena parte de la potencia consumida por la vitrocerámica se va a perder. Estos aparatos funcionan mediante resistencias que calientan el vidrio para transmitir el calor al recipiente; eso significa que la placa en sí se tiene que calentar antes siquiera de pasar ese calor a la comida.

Este método también es menos preciso, lo que provoca que las resistencias se enciendan y se apaguen de manera constante a lo largo del proceso de cocinado para mantener la temperatura seleccionada, lo que hace que la cocción sea irregular.

Por último, el mantenimiento diario de una vitrocerámica es más tedioso y es menos seguro. El cristal alcanza temperaturas extremas y tarda mucho en enfriarse tras apagar el fuego, aumentando el riesgo de quemarnos por accidente.

"Mientras que cocinas, si se te derrama algo y no lo limpias a tiempo, se carboniza sobre el cristal [...] sigue caliente un buen rato después de apagarla, con riesgo de quemadura, sobre todo con niños en casa".

En cambio, la placa de inducción sustituye las resistencias por una bobina de cobre en espiral que genera un campo magnético; esto calienta directamente la base metálica del recipiente sin necesidad de calentar previamente la superficie.

En una prueba cronometrada hirviendo la misma cantidad de agua a la máxima potencia, el experto confirmó que la vitrocerámica tardó 4 minutos y 40 segundos mientras que la placa de inducción tardó apenas un minuto y 40 segundos.

En su contra, la inducción exige menaje con base ferromagnética; sin embargo, Blázquez aclara que "todos los cacharros que llevamos comprando hace más de 15 años son aptos para inducción".