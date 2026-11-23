El ferretero Toño Escrig y un tendedero con ropa en un cuarto. TikTok/IA Omicrono

Toño, ferretero con más de 30 años de experiencia: "Con esto, que vale menos de 50 €, secas la ropa en menos de una hora"

Con la llegada del frío, la humedad y las jornadas interminables de lluvia, tender la colada se convierte en uno de los mayores quebraderos de cabeza en cualquier hogar de España.

Cuando no se dispone de una secadora tradicional por falta de espacio o presupuesto, las prendas pueden pasarse días colgadas en el salón sin terminar de perder el agua.

Ante este problema tan habitual, Toño Escrig, un conocido ferretero con más de tres décadas de experiencia que triunfa en TikTok con sus consejos prácticos, ha compartido tres soluciones económicas que prometen acabar con la espera.

Secar en tiempo récord

El experto comienza su vídeo lanzando una pregunta directa a sus seguidores: "¿Estás cansado de tender la ropa y que tarde mucho en secarse?".

Su primera propuesta es la más asequible y la que más sorprende por su rapidez, ya que asegura que "si no tienes secadora, esta es la solución".

Se trata de un sencillo sistema formado por una funda térmica que envuelve el tendedero habitual y concentra el calor en su interior.

Según explica el ferretero, "con esto, que vale menos de 50 euritos, vas a tener la ropa seca en menos de una hora".

Para utilizarlo de forma segura y eficaz no hace falta ninguna instalación compleja, pues basta con montar el tendedero, colocar el cubretendedero por encima y situar un pequeño calefactor a una distancia prudencial.

En este punto, Toño insiste en una regla básica de seguridad para evitar sustos: hay que poner "el calentador a como mínimo 15 centímetros" de la tela.

Para quienes buscan un aparato un poco más completo sin realizar una gran inversión, el especialista muestra una segunda alternativa que cuesta 60 euros.

Tal y como detalla en su vídeo, "es un perchero con muchos colgadores" que incorpora en su base "un calentador que tira aire caliente hacia arriba y seca la ropa" de manera uniforme.

Su gran ventaja frente al método anterior es la comodidad, ya que dispone de un temporizador regulable que va desde los 30 hasta los 180 minutos. "Cuando se pare, tu ropa estará seca", garantiza.

La tercera opción que presenta Toño Escrig está pensada para quienes priorizan la sencillez y vigilan de cerca la factura de la luz.

Se trata de un tendedero eléctrico plegable cuyas barras se calientan suavemente para acelerar la evaporación de la humedad.

El ferretero destaca que es "mucho más fácil de montar" que los sistemas anteriores y que su funcionamiento no tiene misterio: "lo enchufáis a la luz, lo encendéis y solo consumís 260 W".

Con un precio de "solo 58 euritos", se consolida como un aliado discreto y eficiente para mantener la ropa impecable durante todo el invierno.