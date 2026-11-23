Rubén, carpintero: "Yo empecé muy joven, con 16 años con mi abuelo, y a los 21 años monté la empresa con mi madre"

El oficio de la carpintería vive un momento decisivo en España y la historia de Rubén refleja con claridad la realidad de quienes apuestan por la madera. En una entrevista este carpintero madrileño repasa su recorrido desde sus inicios hasta consolidar su actual proyecto profesional.

La vocación de Rubén no nació en las aulas, ya que durante su adolescencia comprobó que estudiar no encajaba con su manera de entender el aprendizaje. Al contar con un negocio familiar de carpintería, dio el paso de incorporarse al taller junto a su abuelo con apenas 16 años.

Aquel contacto diario con las herramientas y la madera marcó para siempre su forma de trabajar y su respeto por el oficio artesanal. Aprender directamente de la generación anterior le permitió adquirir una base técnica sólida que hoy considera fundamental para resolver cualquier encargo con solvencia.

Poco después de iniciar su formación práctica, su familia decidió enviarlo a Panamá para colaborar en la construcción de un hospital. Sin embargo, aquella experiencia internacional resultó muy breve y Rubén regresó a España tras pasar solamente 1 mes en el país centroamericano.

Lejos de desanimarse tras su vuelta, Rubén canalizó su inquietud laboral hacia un objetivo mucho más ambicioso en su propia tierra. Con solo 21 años, decidió emprender y montar su propia empresa de carpintería y fabricación de cocinas con la colaboración directa de su madre.

Dar ese paso a una edad tan temprana supuso asumir responsabilidades reales cuando muchos jóvenes todavía están definiendo su futuro profesional. Trabajar codo con codo con su madre le enseñó a combinar el esfuerzo físico del taller con la organización que exige sostener un negocio familiar.

Con el paso del tiempo y mayor experiencia acumulada en el sector, Rubén impulsó una nueva etapa profesional bajo el nombre de Maderiz en Madrid. Este taller especializado en piezas de madera a medida despegó y se profesionalizó durante la pandemia junto a Daniela, su pareja.

Durante la conversación, Rubén analiza las 2 caras de vivir de la madera: formar parte de una empresa ajena o levantar un taller por cuenta propia. Aunque esos 2 caminos comparten el mismo amor por el oficio, la rutina diaria y el nivel de exigencia cambian de manera radical según la elección.

Cuando se trabaja para una empresa, el carpintero cuenta con una estructura ya creada que le permite centrarse casi al 100 % en la ejecución técnica de las tareas asignadas. Esa estabilidad reduce la carga mental fuera del horario laboral, aunque limita el margen de decisión sobre el diseño, los clientes o el rumbo del negocio.

Por el contrario, trabajar por cuenta propia exige implicarse en cada fase del proyecto, desde la atención al cliente y la toma de medidas hasta el montaje final en la vivienda. Llevar una pequeña empresa como Maderiz conlleva mayor incertidumbre y más horas de gestión, pero ofrece la satisfacción de construir un proyecto personal con criterio propio.

Más allá del debate entre emprender o ser asalariado, Rubén lanza una advertencia clara sobre la escasez de relevo generacional en sectores como la carpintería, la fontanería o la electricidad. Según explica en su testimonio, la sociedad solo percibirá la gravedad del problema cuando queden 4 o 5 profesionales disponibles para atender las obras y reformas.

En un contexto marcado por el avance tecnológico, Rubén defiende que ninguna herramienta digital puede reemplazar la destreza manual de un profesional experimentado. Tal como resume con ironía, cuando alguien pregunte a ChatGPT cómo reparar un problema real en casa descubrirá que las respuestas en pantalla no sustituyen a un buen oficio.