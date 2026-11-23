Paco, jefe de obra sobre los albañiles inmigrantes: "Si tienes experiencia ganas 1.300 € más pagas extras como mínimo"

El sector de la construcción en España atraviesa un momento difícil, pero a diferencia de otras épocas, en este caso no es por una crisis del sector que haya ralentizado la obra nueva, más bien todo lo contrario.

El verdadero problema es de falta de personal, que ha abierto la puerta a que estos puestos de trabajo sean ocupados por extranjeros con experiencia que buscan estabilidad laboral y buenos ingresos.

Francisco Padilla, conocido por sus amigos como Paco, es jefe de brigada y cuenta con más de 20 años de experiencia desde que empezó a los 17; en una entrevista en el canal de YouTube Latinos al Éxito, explicó las condiciones reales del oficio.

Según su experiencia, el sueldo base para un trabajador con conocimientos en la construcción ronda los 1.300 euros mensuales; esta cifra corresponde a una jornada laboral estándar de 8 horas diarias durante todo el año.

A ese salario base se le suman dos pagas extra al año, además de la opción de incrementar los ingresos trabajando durante los fines de semana; "es remunerado, no es el mejor salario, pero tampoco tan bajo, y si trabajas más y te cualificas, perfecto", afirma.

Además, Paco destaca que tras apenas seis meses o un año, se suele alcanzar el contrato fijo; y los trabajadores disfrutan de la normativa española de seguridad, algo especialmente en situaciones como la del vídeo en la que están trabajando a 40 metros de altura para reparar una fachada.

Sin embargo, aclara que para manejar maquinaria como la grúa en la que están, es obligatorio superar cursos teóricos, un examen y prácticas previas.

La principal urgencia de las constructoras en España es encontrar perfiles profesionales ya formados, aunque vengan de otros países; el sector demanda albañiles, electricistas, fontaneros, carpinteros y estucadores capaces de rehabilitar o levantar fachadas.

Paco explica que "hacen falta personas cualificadas, las que realmente tengan una profesión, que sepan trabajar en lo que realmente han estudiado o les ha gustado"; tener experiencia fuera de Europa aumenta notablemente las posibilidades de contratación.

España cuenta con muchas ocupaciones que no están siendo ocupadas por españoles, lo que facilita la llegada de personal extranjero; el propietario del canal destaca que si un trabajador latinoamericano tiene titulación y experiencia, la propia empresa puede tramitar su contrato y permiso de residencia desde el origen.

La historia de Joel, un operario procedente de Marruecos, es similar; llegó con experiencia previa en el sector y lleva años trabajando de forma estable; incluso si falta algo de formación específica, las empresas ofrecen capacitación interna.

Tal vez por eso, el jefe de obra destaca la alta retención de los empleados: "El que sabe y tiene experiencia, es imposible que te echen, al revés, cuando quieres irte no quieren porque hace falta experiencia".

A pesar de la alta demanda de empleo en el sector, las empresas tienen serias dificultades para completar sus plantillas; Paco cree que hay un cambio de mentalidad entre los trabajadores.

"Hay trabajo, lo que hay es un descaro muy grande, nadie quiere hacerlo", lo que obliga a buscar más allá de las fronteras en busca de trabajadores formados y con experiencia.