Omar Suárez, ingeniero industrial, inventor y fundador de Sunthalpy. De Cero a Ingeniero - Podcast Omicrono

Omar, ingeniero industrial y empresario: "Con mi sistema térmico, hay casas que pasaron de gastar 3.500 € al año a 100 €"

Muchos propietarios asumen que para tener una vivienda energéticamente eficiente es obligatorio gastar una fortuna en construir un chalé desde cero.

Sin embargo, la gran batalla del ahorro no se libra en parcelas nuevas, sino en el parque inmobiliario ya construido.

Durante su paso por el pódcast 'De Cero a Ingeniero', Omar Suárez, ingeniero industrial y fundador de la firma Sunthalpy, puso sobre la mesa datos demoledores sobre el impacto real de su tecnología en reformas cotidianas.

"Me hicieron especial ilusión los primeros en los cuales veías que cogías casas con consumos brutales de 3.500 € al año en energía y que pasaban a 100 €", recordó Suárez al hablar sobre las primeras viviendas convencionales que modernizó con su patente.

El ingeniero explicó que estos inmuebles, que partían de calificaciones bajas de clase E y quemaban miles de euros en gasóleo o gas, pasaron a tener "balance energético positivo" sin alterar su fachada exterior.

"La ves desde fuera y es igual que la de sus vecinos, pero los que viven ahí dentro viven a todo tren y les sobra la energía", señaló el experto.

El secreto para lograr semejante recorte de gasto sin meterse en obras interminables consiste en atajar el problema donde se pierde el dinero: los emisores de calor.

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Las calderas tradicionales queman combustible sin descanso para enviar agua a más de 65 grados a radiadores que sobrecalientan el aire y levantan polvo.

La solución ideada por Suárez sustituye esos viejos aparatos por paneles térmicos planos, colocados en paredes o techos, que calientan mediante una radiación suave y homogénea, muy similar a la calidez natural del sol.

Al utilizar un mortero superconductor patentado, estos paneles solo necesitan agua templada, a unos 25 o 30 grados, para calentar la estancia, e incluso agua a 18 grados para refrigerar en verano.

Esta mínima exigencia térmica permite que una bomba de calor trabaje con un esfuerzo mínimo, multiplicando su rendimiento y desplomando el consumo eléctrico.

La intervención no exige tirar tabiques: basta con retirar los radiadores antiguos, instalar las placas cubriendo solo un 30% de la superficie, conectar un equipo de aerotermia y añadir una pequeña instalación solar en el tejado.

"Nosotros estamos consiguiendo reducciones del 85%, lo cual significa una reducción del mercado del 85%", advirtió Suárez, quien no eludió el conflicto de intereses que despierta su invento frente a las grandes compañías del sector.

"Al que vende la energía no le interesa hacer una tecnología extremadamente eficiente", añadió.

Para el ingeniero asturiano, estas reformas demuestran que las familias no están condenadas a pagar recibos abusivos.