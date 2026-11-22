Daniel Rojas, 29 años, electricista: "Cientos de placas solares salen ardiendo en España por no usar esto"

La popularización del autoconsumo ha multiplicado la cantidad de paneles solares instalados en España en los últimos años; sin embargo, este crecimiento acelerado también puede traer consigo una caída en la calidad de las instalaciones y los estándares.

El electricista Daniel Rojas ha advertido sobre el estado actual de muchas instalaciones fotovoltaicas, acusando a los instaladores de cometer un error a la hora de instalar los conectores que puede provocar graves accidentes.

Rojas asegura de forma contundente que "por culpa de esto, cientos de placas solares salen ardiendo en España", refiriéndose al ensamblaje de las clavijas MC4, el estándar usado para unir los cables de los paneles solares.

El técnico señala que la raíz del problema es que los instaladores no quieren invertir en el equipamiento necesario, recurriendo a sus herramientas habituales en instalaciones eléctricas que no tienen la suficiente precisión.

"He visto a mucha gente utilizar alicates de punta, o picos de loro, todo por no gastarse cuatro chavos que vale esta máquina", mostrando la herramienta adecuada.

Rojas critica esta falta de profesionalidad, señalando que "luego te van a pegar una yusca que no veas, te van a cobrar el oro y el moro, pero invertir en herramientas, ¿para qué?".

El problema es que el uso de un alicate cualquiera puede deformar el metal de manera irregular, dejando holguras internas que son imperceptibles a simple vista.

Para garantizar una conexión fiable, Rojas alega que es imprescindible utilizar una crimpadora específica para conectores solares MC4; esta herramienta está diseñada para ejercer una presión uniforme y calibrada por todo el material que va en el extremo del cable.

El procedimiento es sencillo, y da inicio retirando aproximadamente 1,5 centímetros del aislante del cable; a continuación, el cobre desnudo se introduce en el terminal metálico y se coloca dentro de la boca de la crimpadora para prensarlo con firmeza.

Una vez crimpado, el cable se inserta en la carcasa plástica del conector hembra hasta escuchar un 'clic' muy característico que confirma que la conexión ha sido bloqueada: "no vale solo con apretar con las manos, tenemos que apretar con esto".

Tras completar la conexión, el profesional recomienda realizar siempre un "tirón de seguridad" para comprobar que el cable no se desliza; a continuación, basta con repetir el proceso con el conector macho.

Esta advertencia es de especial importancia, porque si el cable no queda completamente prensado, se pueden producir lo que se conoce en el mundo de la electricidad como 'falsos contactos' en el interior de la clavija.

Por los cables de una instalación fotovoltaica circula corriente continua de alta intensidad durante muchas horas a lo largo del día; un falso contacto provoca que la resistencia eléctrica aumente en ese punto concreto, provocando un sobrecalentamiento del plástico.

A su vez, esto derrite el aislante y puede generar arcos eléctricos que producen incendios en el tejado y las cubiertas.