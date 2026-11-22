Carlos Llull, electricista con más de 15 años de experiencia: “Lo más importante es no hacer chapuzas por ir rápido”

La decisión de reorientar el rumbo laboral nunca resulta sencilla para quienes buscan un futuro profesional mucho más estable. Carlos Llull comparte su visión personal sobre cómo el oficio de electricista ofrece oportunidades inmejorables en el mercado actual.

Este sector productivo demanda profesionales cualificados de manera constante y muy urgente en todas las regiones del país. La falta de relevo generacional ha dejado un vacío inmenso que los nuevos técnicos pueden aprovechar de forma rentable.

Muchas personas todavía ignoran el verdadero potencial económico de los oficios técnicos tradicionales en nuestra sociedad moderna. Sin embargo, la realidad diaria de los trabajadores demuestra que es un terreno lleno de posibilidades de crecimiento continuo.

Pero el trabajo de electricista requiere una atención constante a los detalles más pequeños. Esta profesión no admite errores porque las consecuencias pueden ser verdaderamente fatales.

Durante años de experiencia en el sector, Carlos ha aprendido lecciones invaluables sobre la electricidad. Estas enseñanzas prácticas superan cualquier conocimiento teórico que se pueda adquirir en un manual.

Punto parecido obvio, pero muchos no lo tienen en cuenta. Cuando montas una empresa el fin último es ganar dinero y para eso necesitas obtener clientes. Lanzarse a una aventura profesional sin tener antes una cartera de clientes previa, por pequeña que sea, es un riesgo que puede llevar a tener que buscar otro trabajo antes de tiempo.

Importante es no escatimar en el gasto que supone comprar buenas herramientas como una bomba de vacío o un multímetro. A la hora de trabajar la calidad de los elementos con los que lo hagamos va a influir directamente no solo en la calidad de nuestro propio trabajo, sino también en la seguridad tanto nuestra como del resto de personas que utilizarán la instalación que se está modificando o creando.

El tercer punto no está tan relacionado con el hecho de ser electricista, como con el hecho de ser empresario y por cuenta propia, ya que Carlos nos recomienda separar las cuentas profesionales y personales para tener claro si en un momento dado estamos ganando o perdiendo dinero en nuestro trabajo. Si no lo hacemos podemos pensar que estamos quemando más dinero del que deberíamos cuando en realidad lo que estamos haciendo es utilizar la cuenta de empresa para gastos cotidianos.

El cuarto punto son los clientes. El electricista deja claro que no todos los clientes son buenos y que aquel que te regatea y te empieza a dar problemas es mejor quitárselo de en medio cuanto antes. Los clientes que hay que buscar son los que valoran el trabajo bien hecho y aunque no estén dispuestos a pagar cualquier cifra sí que sean conscientes de lo que cuesta lo que hacemos.

En quinto lugar, nos habla de la necesidad de formarnos, de forma constante, para estar al día de las últimas tecnologías, como la instalación de cargadores para vehículos eléctricos o la instalación de aerotermia o palenes solares en el caso de los electricistas.

Por último, el técnico hace hincapié en lo perjudicial que puede ser hacer chapuzas por ir rápido ya que lo que estamos dañando no es solo ese trabajo puntualmente, sino también nuestra propia imagen como profesionales. Si esa persona luego tiene problemas, no va a volver a llamarnos y, lo que es peor, hablará mal de nosotros con motivo.