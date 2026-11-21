Miguel Gómez, experto en reformas: "Una placa invisible cuesta 1.700 € y puedes usar la encimera con total normalidad"

Una tendencia que está ganando cada vez más fuerza en el diseño de las cocinas consiste en ocultar los electrodomésticos y aparatos para obtener una estética más limpia.

Las placas de cocina invisibles son una gran baza para conseguir este aspecto sin distracciones: permiten cocinar directamente sobre la encimera, sin cristal ni fogones a la vista.

El experto en reformas Miguel Gómez ha explicado en su canal For+ Cocinas cómo funciona esta tecnología, usando una placa Cooking Surface Prime del fabricante ABKStone.

Este sistema oculta la tecnología de inducción bajo un material porcelánico o de piedra ultracompacta, y requiere del uso de encimeras específicas de 2 centímetros de grosor.

"Tenemos una placa de inducción por debajo, puesta sin el cristal, y la propia encimera se convierte en el cristal", explica Gómez.

En otras palabras, el funcionamiento de esta placa es idéntico al de cualquier otra cocina de inducción moderna, con las mismas ventajas.

La placa genera un campo electromagnético que calienta directamente la base metálica de las ollas y sartenes; sin embargo, en este caso la base no toca directamente con la superficie de la piedra.

Esto se evita mediante unos pequeños tacos elevados en la base de la olla o sartén, que hacen que la base se encuentre a una pequeña distancia de la superficie.

Por lo tanto, esta placa nos obliga a comprar menaje específico para poder trabajar, aunque Gómez añade que otra opción es usar un difusor de calor.

La gran ventaja es que, gracias a esto, podemos tocar la placa sin ningún tipo de peligro, porque no quema: "la placa pasa el calor directamente al metal, desde abajo hasta el propio metal".

"Tengo cierto calor residual, pero ni mucho menos lo que tendría con una placa de inducción normal", demuestra Gómez.

Eso elimina muchos de los peligros asociados con los fogones o placas de vitrocerámica tradicionales; y en este caso concreto, nos permite seguir usando la encimera incluso justo después de haber calentado una olla, con el ahorro de espacio que ello conlleva.

"La estoy golpeando, le estoy dando con fuego, sinceramente, nada de nada en cuanto a delicadeza se refiere [...] esta piedra tiene una resistencia altísima al calor, aunque esté 3 horas no va a pasar nada de nada".

La superficie cuenta con unas discretas marcas visuales que indican dónde podemos colocar la olla; existen varias versiones, con modelos de tres fuegos y otros más amplios con cuatro zonas de cocción.

El control de la temperatura también ofrece varias opciones. Como demuestra el experto en el vídeo, una de las más llamativas es un mando escamoteable en la propia encimera, que se abre únicamente cuando vamos a cocinar.

También es posible instalar un control separado con un cable oculto, e incluso el sistema cuenta con conectividad inalámbrica para gestionar la potencia desde una aplicación móvil.

Según el experto, este tipo de placas cuestan "unos 1.700 euros dependiendo de las variables", como el número de zonas de cocción y el tipo de mando escogido; sin embargo, hay que tener en cuenta que "hay que sumar la piedra".