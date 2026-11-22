Juan, albañil con más de 17 años de experiencia: "Por 1.200 € al mes, yo me iría gratis con un veterano para aprender al 100%"

Aprender un oficio manual desde abajo se ha convertido en una auténtica carrera de obstáculos en España.

En un momento en el que el relevo generacional en la construcción está seriamente en peligro, Juan Diego Rodríguez, un albañil malagueño con más de 17 años de experiencia a sus espaldas, puso sobre la mesa un debate incómodo pero muy necesario sobre la formación técnica, los sueldos y el futuro del sector de las reformas.

Heredero directo de una tradición familiar entre ladrillos y sacos de cemento, este profesional del andamio reflexionó en el pódcast 'Sector Oficios' con total franqueza sobre qué camino tomaría hoy si tuviera que volver a empezar desde cero como ayudante o peón.

Su respuesta rompió cualquier lógica convencional del mercado: "Por 1.200 euros al mes me iría gratis".

Para Juan Diego, el verdadero patrimonio al inicio no reside en una nómina corta, sino en el conocimiento práctico que solo atesoran los operarios más experimentados.

Por esa razón, aconsejó buscar sin dudar a "alguien que trabajara bien, persona antigua ya que esté a punto de jubilarse" y pasar "unos pocos meses aprende con él, de verdad, sinceramente".

Sin embargo, su propuesta no nace de la ingenuidad. El albañil malagueño es plenamente consciente del asfixiante panorama económico que soportan los trabajadores y reconoce que su consejo choca frontalmente contra la urgencia diaria de subsistir.

Como él mismo matizó, "unos cuantos meses no aguanta todo el mundo", ya que hoy en día "la cosa está muy difícil" y el desajuste actual con las retribuciones "es una locura".

Para ilustrar este choque entre aprendizaje y supervivencia, Juan Diego señaló la enorme brecha existente entre los salarios iniciales de convenio y los costes esenciales de la vida moderna.

Recordó que no tiene sentido "pegarte toda la vida trabajando por 1.200 euros, cuando un alquiler son de 800 euros para arriba", ya que tras sumar gasolina y gastos básicos de cualquier hogar, "no te queda nada ni tienes los 1.200 euros".

Vivir emancipado en esas circunstancias se vuelve prácticamente una quimera.

Incluso analizando la situación desde su faceta como empresario, consideró que la remuneración de entrada es insuficiente para atraer nuevas vocaciones a la obra.

"Yo, aún siendo empresario, veo muy poco dinero, unos 1.200 euros en cada provincia", defendió con firmeza, asegurando que "para mí un peón debería ganar 1.400 euros".

Al mismo tiempo, expuso la dura carga económica que asume quien contrata, al tener que sumar unos 750 euros adicionales de cotizaciones sociales para mantener cada puesto.

Para este profesional, que confesó acudir cada jornada a la obra "como quien va al pádel" para disfrutar, el sector solo sobrevivirá si dignifica las condiciones de los aprendices y rescata el verdadero valor de la maestría tradicional.