Hugo González, fontanero: "Hay mucha demanda de trabajo, se suben los precios cada vez más, y la gente los sigue pagando"

España se enfrenta actualmente a un desafío sin precedentes en el sector de las instalaciones y reparaciones, además del de la construcción de viviendas. La falta de profesionales cualificados en oficios tradicionales ha encendido todas las alarmas en el ámbito de la construcción y el mantenimiento de infraestructuras a lo largo del país.

Los datos más recientes aportados por centros formativos apuntan a un déficit de 25.000 fontaneros en todo el territorio nacional. Esta carencia de trabajadores especializados está provocando retrasos tanto en las obras de nueva edificación como en las reformas de viviendas particulares.

Uno de los motivos principales de esta notoria escasez es el progresivo envejecimiento de la plantilla laboral que se encuentra en activo en estos momentos. Una parte muy significativa de los operarios que actualmente prestan estos indispensables servicios se halla a las puertas de la jubilación.

Las estadísticas elaboradas por diversas entidades muestran que aproximadamente la mitad de los profesionales en el ámbito de las instalaciones supera con creces los 45 años de edad. Por el contrario, la presencia de talento joven en el sector resulta sorprendentemente escasa en comparación con otras áreas laborales consideradas más atractivas.

Se estima que apenas un 10% de la fuerza de trabajo que opera hoy en día tiene menos de 30 años. Esta evidente falta de relevo amenaza seriamente con paralizar un sector que resulta fundamental para asegurar el bienestar habitacional de toda la sociedad española.

La paradoja de esta compleja situación radica en las excelentes condiciones laborales y de empleabilidad que ofrece actualmente esta demandada profesión técnica. La inserción laboral en el ámbito de la fontanería ronda el 90%, garantizando un acceso casi inmediato al mercado del trabajo. Los propios expertos reconocen que los precios suben cada vez más pero la gente los paga.

Aquellas personas que deciden formarse concienzudamente en este campo encuentran empleo estable de manera muy rápida tras finalizar sus respectivos periodos de aprendizaje. Además de disfrutar de seguridad en el empleo, los ingresos económicos resultan sumamente atractivos para los nuevos técnicos que se incorporan al gremio.

Clases prácticas de fontanería y calefacción. Zaragoza Dinámica

Un trabajador asalariado que cuente con una cierta experiencia acumulada puede llegar a percibir un sueldo base de 2.400 euros cada mes. Para aquellos que deciden dar el paso de establecerse como trabajadores autónomos, la facturación mensual puede incluso llegar a superar los 4.500 euros.

A pesar de todas estas indudables ventajas económicas, los trabajos que implican esfuerzo manual siguen sufriendo un cierto estigma social entre las nuevas generaciones de estudiantes. Muchos jóvenes prefieren orientar su futuro profesional hacia carreras netamente universitarias o hacia empleos que estén directamente relacionados con el entorno digital y tecnológico.

Sin embargo, la tozuda realidad del mercado demuestra que la fontanería es hoy una de las profesiones más seguras frente al imparable avance tecnológico. A diferencia de lo que ocurre con muchos trabajos puramente administrativos, estas labores manuales se encuentran completamente blindadas ante el auge de la inteligencia artificial.

Ningún algoritmo tiene la capacidad física de reparar una tubería rota u optimizar un complejo sistema de calefacción dentro de una vivienda. Se trata de tareas sumamente específicas que requieren una destreza motriz y una capacidad de resolución de problemas in situ que resultan, al menos por el momento, irremplazables.

El acuciante problema de la falta de personal operario se ve notablemente agravado por el actual contexto de transición hacia modelos energéticos más sostenibles y ecológicos. Las rigurosas normativas europeas exigen una profunda adaptación de los edificios para conseguir mejorar drásticamente su eficiencia en el consumo cotidiano de múltiples recursos naturales.

Estas nuevas exigencias medioambientales han multiplicado las solicitudes de clientes para actualizar de forma urgente los sistemas de agua y climatización en sus respectivos hogares. Como consecuencia directa, las empresas dedicadas a las instalaciones se ven absolutamente desbordadas por una ingente cantidad de pedidos que les resulta imposible atender a tiempo.

Para intentar paliar este enorme problema, diversos centros de formación técnica a nivel nacional están haciendo un llamamiento urgente destinado a atraer a nuevos perfiles estudiantiles. Las instituciones educativas especializadas subrayan continuamente la inmensa necesidad de dignificar el oficio y de mostrar de forma transparente su verdadero y enorme potencial de crecimiento.

La modernización de las herramientas del sector constituye otro de los enormes atractivos que las academias intentan visibilizar constantemente ante todos sus futuros alumnos. Hoy en día, los operarios utilizan instrumentos de alta precisión y materiales sumamente innovadores que facilitan enormemente el desarrollo eficiente de su labor diaria.

La reconversión laboral planificada emerge como una alternativa tremendamente viable para aquellas personas que proceden de otros sectores productivos con una mayor tasa de desempleo estructural.

Los diferentes sindicatos y las numerosas asociaciones de instaladores urgen constantemente a las diversas administraciones públicas a fomentar masivamente este tipo de enseñanzas prácticas. Consideran absolutamente imprescindible diseñar campañas institucionales eficaces que logren romper definitivamente los antiguos prejuicios asociados a los trabajos que implican cierto esfuerzo físico.