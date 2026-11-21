Alejandro, sobre el Black Friday: "Si compras un kit solar para el balcón, puedes llegar a ahorrar hasta 280 € anuales"

Uno de los productos estrella de la edición de este año del Black Friday son los kits solares de balcón, que pueden alcanzar precios muy baratos y asequibles para muchas familias preocupadas por la subida de la factura de la luz.

Sin embargo, antes de hacer esta inversión es importante calcular exactamente cuánto vamos a poder ahorrar con placas solares instaladas en el balcón, y cuándo vamos a poder amortizarla.

El empresario Alejandro Diego Rosell, de Energía Bruta, ha analizado si las ofertas actuales realmente hacen rentable la inversión, o si conviene esperar.

Hace apenas un par de años, montar un sistema con 800 W de paneles y una batería de 2 kWh costaba cerca de 2.000 euros; sin embargo, Rosell destaca que "el mercado se ha movido muy rápido", y que hoy es posible encontrar configuraciones similares por un precio inferior.

La horquilla para estos conjuntos ahora se sitúa entre los 1.000 y los 1.500 euros en el rango más económico; por ejemplo, la marca Tornasol ofrece el modelo ECB 2000 Pro con cuatro paneles flexibles y batería de 2 kWh por 1.399 euros, pero es posible encontrar mayores rebajas en otras marcas.

El verdadero ahorro que podemos conseguir depende de las condiciones de la instalación y el precio de la electricidad. En un escenario prudente, con un balcón vertical que produzca 800 kWh al año (300 se consumen en el momento y 400 van a la batería) el ahorro rondaría los 140 euros anuales.

Pero si el precio de la luz bajase a 15 céntimos por kWh, ese ahorro se quedaría en apenas 105 euros al año; en cambio, si sube a 25 céntimos, el ahorro sería de unos 175 euros.

En cambio, en una terraza sin sombras orientada a 30 grados, la producción se disparará, alcanzando probablemente los 1.000 kWh, y en ese caso el ahorro llegaría hasta los 200 euros anuales.

Por lo tanto, la rentabilidad de esta inversión depende de muchos factores, y debemos fijarnos bien cuál es nuestra situación antes de comprar estos kits en el Black Friday solo porque estén más baratos de lo habitual.

Con todo, según los datos del experto, las ofertas permiten recuperar la inversión hasta 3 años antes; el kit de Tornasol se amortiza en unos 10 años, aunque con una terraza bien orientada este punto se puede alcanzar a los 6 o 7 años.

Lo bueno es que, sea como sea, una vez superada la primera década vamos a empezar a generar beneficios netos; Rosell lo describe como "una especie de hucha silenciosa que tienes en el balcón libre de impuestos".

El experto calcula un ahorro de 2.000 euros a los 15 años de uso, de 3.000 euros a los 20 años y de entre 3.500 y 3.700 euros a los 25 años.

En otras palabras, vamos a tener electricidad gratis una vez que el ahorro que generamos pague lo que nos ha costado el kit solar; aunque el experto advierte de otros costes a largo plazo como el cambio de baterías cuando pierdan capacidad por el uso.

En conclusión, el experto afirma que, "Si miras las cuentas hoy, el ahorro a medio plazo merece la pena, pero no esperes tampoco milagros ni hacerte rico en el corto plazo".