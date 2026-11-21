Aleix, arquitecto: "Si los cables de tu casa son planos, son de una instalación antigua y la reforma es más difícil"

Muchas reformas se encuentran con un gran obstáculo nada más empezar; no hace falta que sea un problema muy grande, sólo que suponga una mayor inversión de lo que esperábamos inicialmente.

El arquitecto Aleix del Campo de Hausum ha publicado un vídeo en el que descubre uno de estos problemas que producen sobrecostes imprevistos: los cables que ya estaban instalados en la vivienda.

Durante la inspección de una casa, el arquitecto descubrió "los cables triplanares", sacando uno directamente de la pared, algo que ya nos puede parecer raro de por sí pero que es el principal síntoma de su uso.

A diferencia del cableado moderno, que viaja por el interior de tubos corrugados empotrados, los constructores antes aprovechaban la forma de estos cables planos para integrarlos directamente en el revestimiento, de manera rápida y sencilla.

"Este cable lo que tiene es que, ¿veis que tiene esta forma? esto te cabe dentro del yeso", explica Aleix; los responsables podían colocar el cable de manera sencilla y sin necesidad de más instalaciones.

"Se pone sin hacer regatas, solo haciendo un corte al yeso; luego pasas el cable, pasas el yeso por encima, y [el cable] queda embebido".

Este sistema era especialmente habitual en los techos, para esquivar los elementos estructurales sin dañarlos; por ejemplo, al encontrarse con las viguetas del forjado, los instaladores en este caso optaron por cruzar por encima aprovechando el revestimiento de yeso.

El problema de encontrar cables triplanares hoy en día es que están completamente obsoletos y no siguen la normativa actual; y lo peor de todo es que, al estar embebidos directamente en el yeso sin tubo protector, resulta imposible sustituirlos simplemente tirando de ellos desde la caja de registro.

Además, estos cables carecen del aislamiento necesario para soportar la alta demanda eléctrica de los electrodomésticos actuales; por lo tanto, mantenerlos supone un riesgo real de sobrecalentamiento y cortocircuitos en la vivienda, incluso de incendio.

Cuando llega el momento de la reforma, encontrarse con este cableado obliga a ejecutar una intervención mucho más invasiva de lo que estaba previsto, porque no se pueden reaprovechar y cambiarlos es una tarea mucho más laboriosa.

La instalación de nuevos cables implica abrir las paredes y techos para alojar los tubos reglamentarios, y eso supone picar, pasar las nuevas líneas, tapar las aperturas, alisar las superficies y volver a pintar toda la estancia. Si las viguetas no se pueden perforar, eso puede obligar a instalar un falso techo.

Pese a todo, los técnicos recomiendan sustituir por completo cualquier instalación que aún conserve cables triplanares; esto va a garantizar el cumplimiento del Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión y evitará futuras averías ocultas tras la pared.