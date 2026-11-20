Vicente, 66 años, fontanero jubilado: "Empecé con 14 y he estado 51 de fontanero: no me hacía trabajar nadie en agosto"

En una época en la que la desconexión digital parece un lujo inalcanzable y las horas extra se normalizan en casi cualquier sector, la trayectoria de Vicente Navarro suena a lección de vida.

Este fontanero valenciano de 66 años, recién jubilado en Bétera, empezó a doblar tuberías cuando todavía era un niño de 14 años.

Tras más de medio siglo encadenando obras, reformas y guardias, Vicente tiene clara la regla que le permitió llegar entero a la jubilación: trabajar duro durante el año, pero defender el descanso como algo sagrado.

Su firmeza con el tiempo libre viene de lejos. En sus primeros años como asalariado en una empresa de Valencia, la dirección intentó sustituir sus días de descanso por dinero: "El primer año me engañaron: no me dieron vacaciones, me las pagaron", señala en el pódcast Sector Oficios.

Cuando llegó el segundo verano, Vicente exigió al menos dos semanas para frenar.

Ante las quejas de su jefe por el exceso de faena acumulada, no dudó en plantarse: "O me das vacaciones o me das la cuenta, que me voy. Y burro él, burro yo: me dio la cuenta y me fui".

A los tres meses, la misma compañía volvió a llamar a su puerta pidiéndole que regresara.

Esa defensa de su bienestar no era por falta de ganas de trabajar. La fontanería de su juventud era un oficio artesanal y de una exigencia física descomunal.

Vicente recuerda desplazarse a las obras a lomos de un ciclomotor cargado al límite: "Yo he llegado a ir con la Derbi con tres tubos de cinco metros en la moto, el banco, la terraja, la caja de herramientas y la de material".

Eran tiempos de tuberías pesadas de hierro y plomo donde no existían los planos digitales ni las prisas del teléfono móvil: "En un trozo de saco de cemento apuntaba las medidas de todo el cuarto de baño y no fallaba ni un tubo".

Para Vicente, la clave de haber resistido 51 años en las trincheras del oficio sin quemarse fue marcar límites claros entre la faena y la vida personal.

Mientras muchos compañeros asumían jornadas interminables que terminaban pasándoles factura a la salud, él cumplía de sobra con sus clientes pero blindaba sus veranos: "La cabeza despejada... durante el año hasta de noche si quieres; ahora, cuando llega agosto no me hacía trabajar nadie".

Su testimonio demuestra que la verdadera profesionalidad no consiste en no parar nunca, sino en saber cuándo soltar las herramientas.