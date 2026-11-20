Rubén, vendedor en Amazon: "En 90 días no vas a hacer 3.000 € como se dice, en el mejor de los casos son 4 meses"

Internet se ha llenado de historias de gente que deja su trabajo y empieza a ganar grandes cantidades de dinero simplemente vendiendo en Amazon; pero aunque este es una vía válida, es importante recordar que no es tan fácil como parece.

Es algo que sabe muy bien Rubén Vega, el protagonista de una de esas historias. En apenas seis años, pasó de trabajar en la obra cobrando 1.300 euros a facturar más de 2 millones de euros anuales vendiendo en Amazon.

Vega ha compartido en una entrevista cómo lo consiguió, pero también ha lanzado un mensaje a quienes tienen la esperanza de seguir el mismo camino con éxito.

El empresario ha advertido contra los supuestos expertos, también conocidos como 'gurús', que inundan las redes sociales prometiendo rentabilidades inmediatas sin apenas esfuerzo, afirmando que esa palabra ha perdido todo su valor por culpa de estas personas.

"Quien te diga que en tres o cuatro semanas vas a empezar a vender en Amazon, literalmente te está mintiendo", afirma con rotundidad, recalcando que la transparencia es fundamental en este sector.

Por su parte, asegura que "nunca le he dicho a la gente que en 90 días vas a hacer 3.000 euros, como se dice por ahí"; para él, este tipo de comercio electrónico es un proyecto a medio y largo plazo que exige concentración y constancia, rechazando la idea de que basta con ver unos cuantos vídeos en YouTube para dominarlo.

Eso es porque, a diferencia de una tienda online tradicional donde el tráfico es atraído mediante publicidad, Amazon funciona como un motor de búsqueda propio donde los usuarios ya entran buscando una compra específica.

En otras palabras, el efecto de la publicidad no es tan fuerte como en otras plataformas, ya que para empezar, quien entra en Amazon es porque ya tiene una idea formada de lo que quiere, no porque haya visto algo interesante en un anuncio.

Rubén, vendedor en Amazon: "En 90 días no vas a hacer 3.000 € como se dice, en el mejor de los casos son 4 meses"

Por lo tanto, un vendedor debe dominar el posicionamiento orgánico mediante palabras clave, gestionar campañas publicitarias internas, controlar los costes logísticos y proteger sus márgenes frente a las comisiones de la plataforma y los impuestos.

Después de todo eso, Vega afirma que el margen de beneficio neto se suele situar entre el 20 y el 25% tras descontar todos los gastos.

"Amazon es como si te metieras en una jaula con leones, son problemas día sí, y día también, sobre todo al principio", destacando que uno de los mayores peligros para los principiantes es la rotura de stock y los problemas de flujo de caja, ya que Amazon liquida los pagos cada 15 días.

Por eso, Vega ofrece un calendario mucho más largo pero también más realista: "Entre que te formas, validas, haces todo el proceso de comprar, de buscar proveedor y empiezas a vender, en el mejor de los casos son tres o cuatro meses".

El propio Vega conoce muy bien las dificultades de los inicios, ya que solicitó un préstamo de 10.000 euros para empezar que perdió casi inmediatamente; por eso, cree que la clave es sobrevivir a los primeros meses y analizar el mercado en busca de nichos que sumen un buen volumen mensual.