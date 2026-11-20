Un teleobjetivo periscópico con zoom óptico 3x, batería de 5.800 mAh y una pantalla AMOLED de 6,83 pulgadas con tecnología NXTPAPER.

El móvil de gama media con zoom óptico 3x y lectura tipo e-reader: una rebaja de 100 euros hasta el 30 de noviembre

Elegir un móvil nuevo no debería depender únicamente de los megapíxeles de su cámara o de la capacidad de su batería.

En el uso diario importan muchas cosas a la vez: que haga buenas fotografías, que funcione con fluidez, que aguante una jornada intensa y que la pantalla se adapte a diferentes situaciones.

El TCL P80 Ultra busca responder a todas esas necesidades y añade un argumento poco habitual en su segmento: una pantalla que puede ofrecer una experiencia de lectura inspirada en el papel.

TCL P80 Ultra. Cedida

El precio habitual del dispositivo está en 599,99 €, pero durante el Black Friday estará disponible desde449,99 €. Puedes consultar precio y disponibilidad en el siguiente enlace.

Una propuesta especialmente interesante ahora que se acerca el Black Friday y muchos consumidores se plantean renovar su smartphone.

Dos experiencias en pantalla

Lo que de verdad diferencia al P80 Ultra es una pantalla con calidad de gama alta a un precio de gama media.

Para ello recurre a su tecnología NXTPAPER, integrada en una pantalla AMOLED de 6,83 pulgadas, resolución 1.5K y tasa de refresco de 120 Hz.

A través de una tecla específica, el usuario puede alternar entre tres modos: Normal, Papel y Max Ink.

TCL P80 Ultra. Cedida

El primero mantiene la experiencia habitual de un smartphone, con colores vivos y una imagen fluida.

El Modo Papel aplica tonos inspirados en el papel, para la prensa del día o ese PDF largo del trabajo.

Y el Modo Max Ink transforma la pantalla en una interfaz en blanco y negro pensada para concentrarse en la lectura, por ejemplo en la sala de espera del médico o la tarde del domingo en el sofá.

También está preparado para consultar contenidos en exteriores.

Su acabado antirreflejos de baja reflexión facilita la visualización bajo la luz del sol y la pantalla está pensada para seguir viéndose incluso con gafas de sol polarizadas.

Por la noche, puede adaptar los tonos y reducir el brillo hasta aproximadamente 2 nits.

Un móvil para el día a día

Más allá de su pantalla, el TCL P80 Ultra reúne características que conviene valorar al comprar un teléfono de gama media:

Cámara versátil: los megapíxeles no lo son todo, sino que lo importante es la lente adecuada. El P80 Ultra combina un sensor principal de 50 megapíxeles y un teleobjetivo periscópico también de 50 megapíxeles. Este último incorpora zoom óptico 3x, dentro de su rango óptico, conserva más detalle que el zoom digital.

los megapíxeles no lo son todo, sino que lo importante es la lente adecuada. El P80 Ultra combina un sensor principal de 50 megapíxeles y un teleobjetivo periscópico también de 50 megapíxeles. Este último incorpora zoom óptico 3x, dentro de su rango óptico, conserva más detalle que el zoom digital. Autonomía y carga: su batería de 5.800 mAh se acompaña de carga rápida de hasta 45 W.

su batería de 5.800 mAh se acompaña de carga rápida de hasta 45 W. Rendimiento: incorpora el procesador MediaTek Dimensity 7400 Elite, fabricado en 4 nanómetros, 8 GB de RAM física y hasta 512 GB de almacenamiento.

incorpora el procesador MediaTek Dimensity 7400 Elite, fabricado en 4 nanómetros, 8 GB de RAM física y hasta 512 GB de almacenamiento. Resistencia: cuenta con certificación IP68 frente al agua y el polvo, además de cumplir determinadas condiciones de la norma MIL-STD-810H.

cuenta con certificación IP68 frente al agua y el polvo, además de cumplir determinadas condiciones de la norma MIL-STD-810H. Actualizaciones: TCL anuncia hasta siete años de actualizaciones de seguridad y cuatro de sistema operativo.

A estas prestaciones se suman herramientas de inteligencia artificial como Rodea para buscar, que permite consultar información sobre elementos de la pantalla sin salir de la aplicación, y el Traductor Inteligente.

TCL P80 Ultra. Cedida

¿Para quién es buena compra?

El TCL P80 Ultra está especialmente indicado para quienes buscan un teléfono equilibrado, hacen fotografías a distancia o utilizan el móvil para leer con frecuencia.

Su propuesta combina prestaciones habituales de un smartphone con una experiencia de visualización diferente, sin obligar a elegir entre una pantalla a todo color y otra orientada a la lectura.

En definitiva, el P80 Ultra se convierte en una de las mejores opciones calidad-precio de su segmento.

Un móvil para el día a día que añade un modo de lectura tipo e-reader y que merece entrar en la lista de candidatos de quienes estén pensando en cambiar de teléfono este Black Friday.

Este es un contenido elaborado por Marcas Ñ, la sección de Branded Content de EL ESPAÑOL, en colaboración con TCL.