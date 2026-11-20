Marc, 34 años: “Compré una empresa de mantenimiento y pasé de ser comercial facturar más de 500.000 euros”

El salto de empleado a propietario de un negocio es un camino lleno de desafíos inesperados. Marc Mora, antiguo comercial, lo explica en una serie de vídeos en su perfil de TikTok, donde cuenta cómo decidió dejar su trabajo para embarcarse en la compra de una empresa de mantenimiento.

Esta decisión no fue tomada a la ligera ni ocurrió de la noche a la mañana. Tras años dedicados a las ventas, sintió la necesidad de construir algo propio y duradero.

Adquirir un negocio en funcionamiento parecía la opción más inteligente para evitar empezar desde cero. Sin embargo, la realidad de la gestión empresarial pronto le demostró que los manuales teóricos no siempre funcionan.

El sector del mantenimiento requiere una atención constante y una gran capacidad para resolver problemas urgentes. Marc tuvo que aprender rápidamente a lidiar con incidencias técnicas que antes le eran totalmente ajenas.

Los errores iniciales fueron inevitables y algunos costaron una cantidad significativa de dinero y tiempo. Un fallo muy común al comprar una pyme es subestimar el capital de trabajo necesario para operar.

El mantenimiento industrial y residencial tiene márgenes ajustados que no perdonan las ineficiencias operativas. Cada ruta de los técnicos tuvo que ser optimizada para reducir los gastos de combustible y tiempo.

Delegar responsabilidades fue otro aprendizaje doloroso pero fundamental para la supervivencia y crecimiento del proyecto. Marc entendió que no podía estar presente en cada avería si quería dirigir la empresa.

Contratar a un buen encargado de operaciones le permitió recuperar el control estratégico de la compañía. Esta decisión marcó un punto de inflexión en la rentabilidad y en su propia calidad de vida.

Comprar un negocio ya establecido tiene ventajas claras frente a fundar una startup tradicional. Tienes flujo de caja desde el primer día, pero también heredas vicios ocultos muy difíciles de erradicar.

También explica que ha llegado a facturar medio millón de euros en un ejercicio contable, pero que eso no hace que seas rico ni mucho menos, porque los gastos operativos también son muy elevados y hay mucha gente que depende de él en la empresa, por lo que hay también muchos gastos.

Se ha dado cuenta después de muchos meses trabajando de que no por echar más horas va a ir mejor la empresa y que al final es mejor hacer las cosas, lo mejor posible que intentar maximizar el tiempo que pasas trabajando.

Y por su edad es capaz de ver cómo enfoca su generación el tema de los oficios. Son muchos los que critican a los más jóvenes de no estar interesados en profesiones, como la fontanería o la electricidad, que dan bastante dinero y una carrera más o menos estable, pero desde su punto de vista hay muchos más aspectos a considerar.

Para empezar hay que crear una educación que incentive a los estudiantes a elegir este tipo de formación y además se necesita cambiar la imagen social que tienen estas profesiones.