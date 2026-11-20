En un contexto socioeconómico donde la formación universitaria ha sido considerada tradicionalmente la principal vía hacia la estabilidad económica, la experiencia de José Manuel aporta una perspectiva reveladora sobre el mercado laboral y la realización personal a través de los oficios técnicos.

A sus 23 años, este joven natural de Albacete se ha consolidado como oficial de primera encofrador y ferralla en la isla de Ibiza, demostrando cómo el aprendizaje riguroso de la construcción puede transformarse en una carrera profesional sólida, rentable y motivo de orgullo personal.

La entrada de José Manuel en la construcción a los 16 años no respondió a una vocación temprana, sino a las dificultades para adaptarse al sistema educativo reglado. Tras no conseguir sacar adelante las asignaturas en la Formación Profesional Básica y mostrar desinterés por los libros, su padre —empresario constructor con más de 35 años de trayectoria en el sector— decidió ponerlo a trabajar durante las vacaciones de verano.

La intención paterna era sumergir al joven en la dureza del trabajo físico para empujarlo de vuelta a las aulas.

Rechazando conscientemente la sombra de los pinos que rodeaban la parcela de la obra, su padre lo destinó a limpiar, engrasar y poner a punto más de 5.000 puntales metálicos bajo el sol directo, expuesto al calor y a jornadas de diez horas de trabajo. La prueba buscaba hacerle ver el esfuerzo que exige la obra, pero el resultado fue el opuesto al esperado.

Durante aquel primer verano, José Manuel percibía un sueldo de 30 euros al día pagados por su padre. Al finalizar la semana laboral con 120 euros en el bolsillo, experimentó por primera vez la autonomía económica. Poder costear sus salidas y compras sin pedir dinero a sus padres reforzó su determinación: rechazó regresar al instituto y pidió a su padre que le enseñara formalmente el oficio desde la base.

Ingresar como peón formal supuso ponerse a las órdenes de seis oficiales veteranos en la empresa familiar. Consciente de sus limitaciones iniciales, José Manuel se llevaba los planos de las estructuras a casa para estudiarlos de forma autodidacta tras la jornada laboral, combinando el esfuerzo físico del día con el aprendizaje técnico nocturno.

Pese a su dedicación, la dinámica de trabajo con su padre generó roces y cierta falta de valoración profesional. A los 17 años y medio, al percibir que su progenitor no daba el paso de ascenderlo a oficial de segunda, tomó la decisión de dejar la empresa familiar y emplearse en la competencia directa dentro de Ibiza para valerse por sí mismo.

Ese cambio resultó decisivo. En la nueva compañía, enfrentándose inicialmente a la envidia y a los prejuicios de algunos compañeros por su juventud, su capacidad de trabajo y su solvencia técnica llamaron la atención del encargado. En tan solo dos meses fue ascendido a oficial de segunda y se le asignó la responsabilidad de dirigir ejecuciones al frente de tres peones. Tras dos años en dicha empresa, a los 20 años alcanzó la categoría de oficial de primera.

Con la madurez y el estatus profesional consolidados, José Manuel regresó a la empresa paterna, donde actualmente comparte decisiones con su padre. Su labor diaria se centra en la edificación de estructuras de hormigón: cimentaciones, pilares y forjados, una de las ramas más exigentes y de mayor desgaste físico dentro del sector.

En el plano económico, su experiencia desmonta los estereotipos sobre la baja remuneración en los trabajos manuales. José Manuel sostiene que la pronunciada falta de relevo generacional ha revalorizado drásticamente el dominio de un oficio. Según sus estimaciones y experiencia directa en el sector balear un peón principiante no debe pretender iniciar cobrando salarios elevados, sino priorizar el aprendizaje de la profesión.

Además, ningún oficial de primera cualificado en el sector debería percibir menos de 2.000 euros mensuales. Es más, en su caso particular, fijó su umbral profesional mínimo en 2.500 euros mensuales.

Sostiene con convicción que un profesional cualificado en la construcción puede alcanzar un nivel de ingresos y calidad de vida superior al de muchos titulados universitarios, disfrutando de demanda laboral continua.

Con el propósito de animar a la juventud a incorporarse al sector y combatir el estigma social hacia los obreros, José Manuel comenzó a divulgar su rutina diaria en TikTok e Instagram. Sus publicaciones buscan mostrar con naturalidad tanto la satisfacción de ver edificada una estructura desde el agujero inicial hasta el tejado, como la dureza real de la intemperie.

La evolución de José Manuel transformó asimismo el criterio de su entorno familiar. Su madre, abogada de profesión con despacho propio, confesó el impacto y el sufrimiento inicial que le provocó ver a su hijo abandonar los estudios para trabajar en la obra en Ibiza. Frente al temor de que se convirtiera en un joven sin futuro, la exigencia del trabajo manual actuó como un elemento vertebrador que aceleró su maduración personal y profesional.

A sus 23 años, la meta de José Manuel no se limita a trabajar a pie de obra; proyecta constituir en el futuro su propia empresa de estructuras. Su historia demuestra que la dignidad laboral y la prosperidad económica no dependen exclusivamente de una titulación académica, sino del compromiso, la maestría técnica y el orgullo con el que se ejerce un oficio.