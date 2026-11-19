Víctor, electricista con más de 50 años de experiencia: "Si no lo haces tú, viene otro y te lo hace por la mitad de precio"

Comparar presupuestos antes de hacer una obra en casa es lo más normal del mundo en España.

Sin embargo, en el mundo de la electricidad, la obsesión por elegir siempre la opción más barata se ha convertido en una ruleta rusa para la seguridad de las familias.

Así lo advierte Víctor Martín, un instalador con más de cinco décadas de experiencia en obras y reformas, en el podcast de Schneider Electric España.

Con la tranquilidad de quien lo ha visto todo en el oficio, Víctor resume el desánimo al que se enfrentan hoy los profesionales serios que dedican horas a diseñar instalaciones seguras: "Mandas 200 millones de presupuestos y al final con lo que se quedan es con el número final".

Esa cultura del regateo crea un callejón sin salida donde el profesional cualificado siempre lleva las de perder: "El problema de todo esto es que, si no se lo haces tú, se lo va a hacer otro y te lo va a hacer otro por la mitad de precio".

Víctor, electricista con más de 50 años de experiencia: "Se vivía bastante mejor hace 30 años que ahora, en dinero y trabajo"

Detrás de una rebaja del 50% en un presupuesto no hay magia ni generosidad: hay recortes drásticos en seguridad que el cliente no ve.

Víctor recuerda el caso de una vivienda de lujo donde los propietarios no escatimaron en apariencia, pero quisieron recortar en lo esencial: "Tenían hasta los grifos de oro, los baños de mármol negro... pero para la parte eléctrica fue a un almacén y pidió interruptores de una marca que costaba a 50 céntimos cada uno. Dije: 'Yo no lo hago porque va a salir ardiendo'. Me marché y, efectivamente, a los tres días de irse a vivir salió ardiendo".

Otro de los trucos habituales de quienes cobran precios de derribo es anular protecciones en lugar de arreglar averías.

Cuando el diferencial de una casa salta porque detecta una fuga de corriente peligrosa, algunos falsos técnicos recurren a la chapuza más rápida: "Esa persona corta la toma de tierra, queda como un gran señor que ha cobrado muy poco dinero y le ha solucionado el problema al cliente, pero esa persona no es un instalador autorizado, y si lo es, es un auténtico chapuzas".

El interruptor deja de saltar, la casa parece arreglada, pero queda convertida en una trampa mortal ante cualquier descarga.

Para este veterano, la proliferación de instalaciones mal hechas también responde a la falta de oficio real a pie de obra.

"El reglamento te dice unos mínimos, pero luego cada instalación es un mundo: hay que entenderla y saber interpretarla. Si vas a rajatabla solo con el reglamento, sabes estudiar, pero no eres un buen instalador", sentencia.

Su advertencia final es clara y directa para cualquiera que esté pensando en reformar su vivienda: desconfiar de las ofertas milagrosas.

En una instalación eléctrica, la diferencia entre un presupuesto profesional y uno a mitad de precio no es un ahorro; es el margen que separa una casa segura de un incendio seguro.