Santi, 22 años, albañil: "De aquí a 20 años los veteranos se jubilarán, estaremos solos y se va a ganar mucho dinero"

La construcción en España se enfrenta a un problema silencioso pero cada vez más evidente: las obras se están quedando sin relevo generacional.

Mientras la mayoría de los jóvenes eligen otros caminos profesionales, Santiago Carpintero, conocido en redes sociales como 'El albañil de TikTok', ha decidido romper esquemas con solo 22 años.

Trabaja a diario en la empresa familiar de su padre y tiene una visión muy clara de hacia dónde se dirige el oficio: quien sepa trabajar con las manos en el futuro tendrá trabajo de sobra y cobrará muy bien por ello.

La radiografía que hace el joven albañil de su día a día resume a la perfección lo que ocurre en todo el país.

"Nosotros estamos cuatro personas trabajando y de esas cuatro personas tienen 50 o 51 años... pero a día de hoy, si te pones a buscar albañiles, ya no tienes a nadie porque nadie quiere trabajar en este sector", explica sin rodeos.

Santi calcula que el gran choque llegará en un par de décadas, cuando la generación veterana cuelgue definitivamente las herramientas.

"Llega un momento que dices: ¿y cómo se van a fabricar las casas de aquí a 20 años si todas las personas que estaban construyendo ahora se han jubilado o se han dado de baja por las rodillas, codo, hombro...? Se está perdiendo, y yo soy partidario de que el día de mañana, cuando no haya nadie, vamos a estar solos y se va a ganar mucho dinero en la construcción", asegura.

Por pura ley de oferta y demanda, ante la escasez absoluta de mano de obra cualificada, el valor de los oficios se disparará.

Lejos de acomodarse por ser el hijo del jefe, Santi empezó desde el escalón más bajo.

"En la empresa de mi padre no se tiene en cuenta que eres el hijo del jefe. Yo empecé con un pistolete como todos, picando... hasta que vas avanzando y empiezas a gastar material tú solo", recuerda.

A pesar de su éxito en redes, mantiene los pies en el suelo: "Yo trabajo, tengo mi pago mensual y el dinero que genero en redes, si es que genero algo, lo utilizo como un suplemento".

Para hacer el trabajo más atractivo a las nuevas generaciones, defiende desterrar la vieja idea de que en la obra hay que reventarse la espalda a diario.

"Estamos muy equivocados si pensamos que nos vale más dinero alquilar una máquina que que te lo hagan dos tíos. Habiendo maquinaria, ¡que trabajen las máquinas!", recalca.

Para él, alquilar pequeñas excavadoras o maquinaria moderna protege la salud y dignifica una profesión imprescindible.

Para apoyar a quienes dan el paso, incluso ha impulsado una comunidad en WhatsApp para menores de 30 años: demostrar que no están solos y que el futuro del ladrillo puede ser una auténtica oportunidad de oro.