Del 19 al 30 de noviembre, los aspiradores inteligentes de Roborock estarán disponibles con precios especiales desde 149 euros.

Llegan a España los robots aspiradores más avanzados: hasta un 56% de descuento hasta el 30 de noviembre

En el mes de noviembre se concentran las principales citas del año en lo que a compras se refiere. Y la limpieza del hogar también se suma a las grandes ofertas del Black Friday.

Este año Roborock lanza una de sus campañas más ambiciosas, con descuentos de hasta el 57% en una selección de sus robots aspiradores y aspiradoras inteligentes.

Del 19 al 30 de noviembre, modelos como el Saros 20 Set, el Qrevo S Pro o el Qrevo 2 Pro Set estarán disponibles con precios especiales desde 149 euros.

Este Black Friday Roborock rebaja algunos de sus modelos más avanzados. Roborock

La promoción estará activa tanto en Amazon como en la web oficial de Roborock, además de incluir ofertas exclusivas en El Corte Inglés.

Una oportunidad para renovar los dispositivos de limpieza del hogar y acceder a tecnologías que permiten aspirar, fregar y mantener los suelos limpios con el menor esfuerzo.

Cuatro modelos

Entre las ofertas más destacadas de este Black Friday se encuentran cuatro modelos que incorporan algunas de las tecnologías más avanzadas de la marca.

Roborock Saros 20 Set: de 1.499 a 799 euros (46% de descuento) Este robot aspirador destaca por su potencia de succión de 36.000 Pa y su diseño ultrafino de apenas 7,95 centímetros, que le permite acceder a espacios complicados bajo los muebles. Incorpora dos mopas giratorias, navegación inteligente capaz de detectar más de 300 objetos y una base multifunción que lava las mopas con agua a 100 °C, las seca y vacía automáticamente el depósito de polvo. Disponible en Amazon y en la web de Roborock.

Saros20_001.jpg Cedida

Roborock Qrevo S Pro: de 589,99 a 349,99 euros (40% de descuento) Una alternativa para quienes buscan una limpieza potente y automatizada. Cuenta con una succión HyperForce de 18.500 Pa, cepillos antienredos y una base que lava las mopas con agua a 75 °C y las seca con aire templado. También incorpora mopas giratorias que se elevan automáticamente al detectar alfombras. Disponible en Amazon y en la web de Roborock.

Roborock Qrevo S Pro. Cedida

Roborock Qrevo 2 Pro Set: de 699 a 299 euros (57% de descuento) Este modelo combina una potencia de succión de 25.000 Pa con un sistema de doble cepillo antienredos DuoDivide. Su principal ventaja es la gestión de las alfombras: puede elevar las mopas hasta 15 milímetros o retirarlas automáticamente en la estación base para evitar que se mojen. También incorpora soluciones específicas para limpiar esquinas y bordes. Disponible en Amazon y en la web de Roborock.

Roborock Qrevo 2 Pro Set. Cedida

Roborock F25 GT Gen2: de 299 a 149 euros (50% de descuento) Este modelo también limpia tanto en seco como en húmedo. Ofrece una potencia de succión de 20.000 Pa y un rodillo que realiza 450 pasadas por minuto. Su diseño permite acceder bajo los muebles y limpiar junto a los bordes, mientras que el sistema de autolimpieza y secado con aire caliente facilita su mantenimiento. Disponible en Amazon y en la web de Roborock.

Roborock F25 GT Gen2. Cedida

Descuentos de hasta 800 euros

Las ofertas de Roborock no se limitan a Amazon y a su tienda online, sino que durante el Black Friday, la marca también ofrecerá promociones especiales en El Corte Inglés, donde algunos de sus modelos más avanzados tendrán rebajas de hasta 800 euros.

La campaña estará disponible del 19 al 30 de noviembre, con descuentos que llegarán hasta el 57% en algunos de los modelos más avanzados.

Este Black Friday se presenta como una de las mejores oportunidades del año para acceder a la tecnología de Roborock, la marca líder a nivel mundial en el sector de la robótica de limpieza.

Este es un contenido elaborado por Marcas Ñ, la sección de Branded Content de EL ESPAÑOL, en colaboración con Roborock.