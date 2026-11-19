Daniel Rojas, electricista: "Si la pared te da calambre cuando la tocas, hay que cambiar cables para asegurarse"

Los propietarios de una vivienda se pueden encontrar con muchos problemas extraños relacionados con la electricidad, pero tocar la pared de casa y sentir una descarga es tal vez la más chocante, valga la expresión.

Sin embargo, los electricistas saben que este es un problema real provocado por fallos muy concretos en la instalación, que ocurre cuando una corriente eléctrica se filtra hacia el material de la pared, convirtiéndola en conductor.

El electricista Daniel Rojas ha documentado uno de estos casos, durante una intervención real en una vivienda donde el propietario afirmaba sufrir calambres cada vez que tocaba una pared concreta.

Al llegar al domicilio y usar un polímetro para medir la diferencia de potencial entre la toma de tierra de un enchufe cercano y la superficie de la pared, el técnico detectó una lectura alarmante: "entre la tierra y esta pared tenemos cuatro, casi cinco voltios".

Afortunadamente, no hizo falta picar todo el tabique; el profesional optó por encontrar el cable concreto que estaba dando problemas, rastreando el recorrido del cableado que pasaba exactamente por esa zona.

Tras identificar el cable responsable y comprobar que ya existía una canalización nueva alternativa, procedió a desconectar el suministro eléctrico y anular el cable antiguo sacándolo y cambiándolo por otro nuevo.

Eso no resolvió el problema completamente, ya que el aparato aún marcaba 0,78 voltios al medir la pared; eso indicó que seguía existiendo un pequeño consumo o derivación en otro punto cercano: "No es nada, pero para asegurarnos cambiamos este trozo y ya está".

Existen varios motivos por los que las paredes de una vivienda pueden transmitir electricidad al tacto. Como ocurrió en este caso, puede ser el simple envejecimiento de los cables; con el paso de las décadas, el revestimiento plástico que aísla el cable se reseca, se agrieta y pierde sus propiedades.

También es posible que el cable haya sufrido daños, algo común durante reformas o tareas de bricolaje cotidianas, como taladrar la pared para colgar un cuadro, o por culpa de roedores que muerden los cables.

La humedad es otro factor determinante; si se filtra en una pared por una tubería rota, condensación o problemas de impermeabilización, se reduce la resistencia eléctrica del muro, que puede transportar la corriente desde una caja de empalmes mal sellada.

Por último, las sobretensiones y las derivaciones en aparatos conectados también pueden ser el origen de estas descargas. Un pico de tensión en la red eléctrica puede perforar el aislamiento de los conductores más débiles de la instalación o dañar un electrodoméstico. Si la vivienda carece de una toma de tierra en buen estado o el interruptor diferencial no salta a tiempo, esa energía sale por el camino más rápido, que suele ser una persona.